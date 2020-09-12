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الإمارات تسجل أعلى حصيلة للإصابات بكورونا منذ بدء الجائحة

منذ ساعة واحدة
من إجراءات الوقاية من كورونا في الإمارات - (ارشيفية - رويترز)
من إجراءات الوقاية من كورونا في الإمارات - (ارشيفية - رويترز)

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دبي – أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، عن تسجيل 1007 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يشكل أعلى حصيلة يومية في البلاد منذ بدء الجائحة.

ونقلت وكالة الأنباء الإمارتيه، عن وزارة الصحة قولها إنها أجرت 95287 فحصا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، ما أدى لاكتشاف 1007 إصابات جديدة بالفيروس، فيما تم تسجيل حالة وفاة وحيدة، وتماثل للشفاء خلال اليوم الماضي 521 شخصا.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في الإمارات منذ بدء تفشي الوباء إلى 78849 إصابة، وبلغت حصيلة الوفيات 399 حالة حتى الآن.

وبحسب زارة الصحة الإماراتية بلغ عدد المتعافين من المرض 68983 شخصا. (وام)

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