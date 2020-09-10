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الإمارات تسجل أكبر عدد إصابات بكورونا منذ 4 أشهر

منذ ساعتين
كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات

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دبي– سجلت الإمارات الخميس 930 إصابة بفيروس كورونا المستجد وهو أعلى عدد حالات جديدة تسجله الدولة الخليجية منذ أربعة أشهر، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.
وقالت الوزارة في إحاطة إعلامية إن إجمالي الإصابات المسجلة وصل إلى 76911 حالة، مع 67945 حالة شفاء و394 وفاة.
وقالت المتحدثة باسم القطاع الصحي في الإمارات فريدة الحوسني “88% من الإصابات المكتشفة كانت نتيجة المخالطة والتجمعات، يشمل ذلك الأفراح والعزاء والعمل وكسر بروتوكول الحجر الصحي”.
وأكدت أن أسباب ارتفاع الحالات “مرتبط بالالتزام الفردي، وذلك يشمل التساهل من بعض الأفراد شخصياً في الإجراءات الوقائية مثل التباعد الجسدي وارتداء الكمامات، والاستمرار بالزيارات والتجمعات في المنازل أو المطاعم”.
وأشارت الحوسني إلى أن “12% من الحالات والإصابات خلال الأسبوعين الماضيين تعود لأفراد مواطنين ومقيمين قادمين من خارج الدولة، بالرغم من حصولهم على نتائج سلبية في بلد المغادرة وفق الاشتراطات وعدم التزامهم بإجراءات الحجر 14 يوم”.(ا ف ب)

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