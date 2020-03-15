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الإمارات تسجل 12 إصابة جديدة بـ “كورونا”

منذ ساعتين

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أبوظبي– سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .
وقالت وزارة الصحة الإماراتية في بيان صحافي اليوم الأحد، إن الحالات المسجلة تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها مسبقا وكانوا جميعهم في الحجر الصحي وبعض الحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.
وكشفت، أن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة شملت، جنوب أفريقيا وأستراليا والصين والفلبين ولبنان وبريطانيا وإيطاليا وإيران والإمارات وثلاثة أشخاص من الهند، مشيرة الى أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
يذكر، أن دولة الإمارات سجلت 98 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد تماثل منها للشفاء 23 حالة. -(بترا)

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