الإمارات تسجل 150 إصابة جديدة بكورونا

أبوظبي – أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن رصدها 150 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، المعروف بـ”كوفيد-19″.

وذكرت الصحة الإماراتية، في بيان صحافي اليوم الخميس، أن الحالات المسجلة جرى التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 814 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد لمصاب من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 62 عاما، ومصاب خليجي يبلغ من العمر 78 وكلا الحالتين تعانيان أمراضا مزمنة وفشل في عضلة القلب أدت لتدهور حالتيهما الصحية، وبذلك يكون عدد الوفيات 8 حالات بهذا الفيروس في الإمارات.(بترا)