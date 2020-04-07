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الإمارات تسجل 283 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. والإجمالي 2359

منذ 50 دقيقة
كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات

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أبوظبي- أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع الإماراتية، الثلاثاء، عن رصدها 283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 2359 حالة، وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة جميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أن زيادة عدد الإصابات جاءت نتيجة تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين، كذلك تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي.

‏ كما أعلنت الوزارة عن حالة وفاة لمصاب من الجنسية الآسيوية يعاني من أمراض مزمنة وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 12.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفي وتمنياتها بالشفاء لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الإجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة شفاء 19 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 186. وام

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