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الإمارات.. تسجيل 294 إصابة بـ”كورونا” ترفع الإجمالي إلى 1798

منذ 39 دقيقة
كورونا في الإمارات

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أبوظبي- أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الأحد، عن رصدها 294 حالة إصابة جديدة كورونا المستجد “كوفيد – 19 “، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1798 حالة.

وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.. كما أشارت الوزارة إلى أن زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

كما أعلنت الوزارة شفاء 19 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19 ” وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 144. وام

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