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الإمارات تسحب قوات من اليمن

منذ ساعة واحدة
جانب من تدريبات للجيش الإماراتي -(أرشيفية)

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دبي- أعلن مسؤول إماراتي كبير الاثنين أنّ الإمارات العربية المتحدة تقوم بعملية سحب لقواتها في اليمن ضمن خطة “إعادة انتشار” لأسباب “استراتيجية وتكتيكية”، موضحا أن أبوظبي تعمل على الانتقال من “استراتيجية عسكرية” إلى خطة تقوم على تحقيق “السلام أوّلا”.

وأوضح المسؤول في حديث لصحافيين في دبي مفضّلا عدم الكشف عن هويته “هناك انخفاض في عديد القوات لأسباب استراتيجية في الحديدة (غرب) وأسباب تكتيكية في مناطق أخرى”، مضيفا “الأمر يتعلّق بالانتقال من (…) استراتيجية القوة العسكرية أولا إلى استراتيجية السلام أولا”.-(ا ف ب)

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