الإمارات تطلب رسميا تأجيل “إكسبو 2020”

دبي- طلبت الإمارات العربية المتحدة رسميا تأجيل إكسبو 2020 دبي حتى تشرين الأول/أكتوبر العام المقبل على خلفية وباء كوفيد-19، وفق ما أفادت الهيئة المشرفة على المعرض الدولي السبت.

وكانت دبي تأمل بجذب نحو 25 مليون زائر إلى الحدث الذي يستمر ستة شهور ويكلف مليارات الدولارات. وكان من المقرر أن ينطلق في 20 تشرين الأول/أكتوبر هذا العام.

وأفاد بيان المكتب الدولي للمعارض ومقره باريس أن “حكومة الإمارات العربية المتحدة طلبت رسميا تأجيل إكسبو دبي 2020 العالمي”.

وأضاف “عقب مشاورات مع المكتب الدولي للمعارض والدول المشاركة والأطراف المعنية الرئيسية، اقترحت الإمارات 1 تشرين الأول/أكتوبر 2021 – 31 آذار/مارس 2022 كموعد جديد لإكسبو 2020 دبي”.

وطلبت الحكومة الإماراتية كذلك الحصول على موافقة لمواصلة استخدام “إكسبو 2020 دبي” كإسم رسمي للمناسبة رغم التأجيل.

وذكر المكتب الدولي للمعارض أنه سيعقد اجتماعا عبر الإنترنت في 21 نيسان/أبريل لمناقشة “الخيارات المرتبطة بتغيير التواريخ”.

وأفاد البيان أن “طلب الحكومة الإماراتية أُرسل بعد نقاشات معمّقة بين اللجنة التسييرية لإكسبو دبي 2020 والمنظمين والمكتب الدولي للمعارض بشأن تداعيات وباء كوفيد-19 العالمي”.

وأشار إلى أن “القرار النهائي بشأن تغيير التواريخ لا يمكن اتّخاذه إلا عبر تصويت ثلثي الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض لصالح ذلك”.

وألغت دبي التي تستضيف مئات المؤتمرات سنويا سلسلة مناسبات ثقافية وترفيهية خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية تفشي الفيروس.

وأعلنت الإمارات عن 1505 إصابات بكوفيد-19 وعشر وفيات. وطبّقت إجراءات عزل تام للحد من تفشي الوباء تشمل حظر تجوال ليلي. (أ ف ب)