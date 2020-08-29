الإمارات: تعزيز التعلم الرقمي للتمويل الإسلامي

دبي- تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة منهاج للاستشارات ومعهد طائف الرقمي للتعاون في مختلف جوانب حلول التعلم الرقمي للتمويل الإسلامي. وقع مذكرة التفاهم المدير العام لشركة منهاج للاستشارات الدكتور أمين فاتح، والرئيس التنفيذي لمعهد طائف الرقمي محمد صديقي.

وتأتي المذكرة لتعزيز وتطوير حلول التعلم الرقمي المتميزة لتسهيل نشر المعرفة بالتمويل الإسلامي رقمياً، وإجراء البحوث وبناء القدرات وتنفيذ مختلف الدورات الرقمية معاً، إضافة إلى ذلك، ستقوم المؤسستان بالاشتراك معاً لتقديم حلول التعلم الرقمي للتمويل الإسلامي لمختلف المؤسسات المالية الإسلامية. وستعملان معاً على نشر المعرفة بالمالية الإسلامية من خلال الوسائل الرقمية، خاصة وأن العالم يشهد الكثير من التحديات في هذا المجال في مثل هذه الأوقات العصيبة.-(وكالات)