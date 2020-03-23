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الإمارات تعلق الرحلات الجوية لمنع تفشي فيروس كورونا

منذ ساعتين

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أبوظبي– أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة الإثنين أنها ستعلّق “جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت” لمدة أسبوعين على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وأشارت وكالة أنباء الإمارات إلى أنه “تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة”، وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوكالة أن القرار قابل “للمراجعة والتقييم” وأنه “لا يشمل رحلات الشحن ورحلات الإجلاء الضرورية”.

وسجلت السلطات الإماراتية في الأسابيع الماضية 153 إصابة بالفيروس، تماثل 38 منها للشفاء، بينما توفي شخصان بحسب ما أعلنت وزارة الصحة مساء الجمعة.

ويأتي القرار بعيد إعلان “طيران الإمارات” أنها ستعلّق كافة رحلات الركاب اعتبارا من 25 آذار/مارس.

لكن الشركة عادت وتراجعت عن قرارها هذا مبقية على 13 وجهة فقط من بين 159 بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي للمجموعة “نحن نراقب الأوضاع لحظة بلحظة، وسوف نستأنف تشغيل رحلاتنا المنتظمة بمجرد أن تسمح الأوضاع بذلك”.

(فرانس24/أ ف ب)

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