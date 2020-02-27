الإمارات تعلق السفر ببطاقة الهوية لمواطنيها ومواطني دول مجلس التعاون بسبب “كورونا”

أبوظبي- قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تعليق التنقل بإستخدام بطاقة الهوية الوطنية بصفة مؤقتة لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي اعتبارا من الساعة 12:01 بعد منتصف الليل من يوم الجمعة الموافق 28/2/2020 وذلك ضمن سلسلة إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتؤكد الزامية استخدام وثيقه جواز السفر المعتمد لبيان ورصد حركه تنقل الأفراد من وإلى الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرا على المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام.

وتم إستثناء مواطني الدولة المتواجدين في الخارج الذين غادروا ببطاقة الهوية وكذلك مواطني مجلس التعاون المتواجدين داخل الدولة قبل صدور هذا القرار وتعتبر هذه الإجراءات مؤقتة وتخضع للمراجعة وتقييم الأثر.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم عن شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا المستجد / COVID-19 / ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة من الجنسية الصينية يبلغ أحدهما من العمر 36 عاما ليكون هو الفرد الثاني الذي مُن عليه بالشفاء من العائلة الصينية الأولى التي تم تشخيصها في الدولة والآخر أيضا من الجنسية الصينية ويبلغ من العمر 37 عاما وبذلك يكون إجمالي الحالات المتعافية هي 5 حالات.

كما أعلنت الوزارة تسجيل عدد 6 إصابات جديدة بالفيروس تم رصدها من خلال نظام الابلاغ المبكر المستمر تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة تتضمن 4 إيرانيين ومصابا صينيا وبحرينيا جميعهم قدموا من الجمهورية الإيرانية الإسلامية قبل قرار وقف الرحلات والذي أعلن عنه مؤخراً؛ وبذلك يكون عدد الحالات المشخصة 19 حالة.

كما تم حصر عدد 28 مخالطا لحالات مؤكدة سابقة ضمن برنامج التقصي النشط وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالعزل الطبي لمنع سريان العدوى ولبدء إجراءات الفحص المتخصصة للتأكد من خلوهم من المرض وضمانا لسلامة المجتمع.