الإمارات تعلق تداول الصحف والمطبوعات الورقية للوقاية من “كورونا”

أبوظبي- قرر المجلس الوطني للإعلام، بدولة الإمارات وقف تداول الصحف والمجلات والمنشورات التسويقية الورقية اعتباراً من الرابع والعشرين من الشهر الحالي، حتى إشعار آخر.

واستثنى المجلس في قراره الصادر اليوم السبت، توزيع الصحف والمجلات للمشتركين، وفي منافذ البيع الكبرى في مراكز التسوق مع التأكيد على مراعاة الاشتراطات الصحية والسلامة في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتضمن القرار منع تداول الصحف والمجلات والمنشورات الورقية بما فيها التسويقية في التجمعات السكنية والمطاعم والفنادق والعيادات والمراكز الصحية وقاعات الانتظار في مراكز الخدمات الحكومية والخاصة وغيرها من الأماكن التي تجعلها متداولة بشكل جماعي.

كما استثنى القرار من المنع النشرات التوعوية المعتمدة من الجهات الصحية.-(بترا)-