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الإمارات تعلن أول إصابة بفيروس كورونا

منذ ساعتين

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دبي- أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة الأربعاء تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد بين أفراد عائلة قادمة من ووهان في الصين، في أول إصابة بهذا الفيروس في الشرق الأوسط.
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات “تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية” مضيفة أن “الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية”. (أ ف ب)

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