الإمارات تعلن عن مهمة فضائية جديدة طويلة الأمد

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق مهمة فضائية جديدة طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية تمتد إلى 6 أشهر.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية اليوم الجمعة، بين مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة “أكسيوم سبيس”، الشركة المتخصصة في رحلات الفضاء المأهولة وتطوير البنى التحتية الفضائية في الولايات المتحدة لاستكشاف الفضاء.

وقال نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن بلاده أطلقت قبل خمسة أعوام، برنامج الإمارات لرواد الفضاء وأرسلت أول رائد فضاء إماراتي عربي في رحلة تاريخية لمحطة الفضاء الدولية.

وأضاف، أن الإمارات تعلن اليوم عن تعاون مع الولايات المتحدة لإرسال رائد فضاء إماراتي في أول مهمة طويلة الأمد على متن محطة الفضاء الدولية، موضحا أن المهمة سوف تمتد 180 يوما لمحطة الفضاء الدولية، وستكون الإمارات الدولة الـ11 في التاريخ التي ترسل مهمة طويلة الأمد إلى الفضاء. – بترا