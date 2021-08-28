الإمارات تفتح تأشيرات السياحة لجميع متلقي اللقاح

أبوظبي- أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة فتح استقبال طلبات تأشيرات السياحة من جميع الدول لمن تلقوا الجرعات الكاملة من لقاحات كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدولة الإمارات في بيان صحفي مشترك اليوم السبت، إن القرار سيبدأ العمل به اعتبارا من بعد غد الاثنين.

وأوضحت أن القرار يأتي “تماشياً مع استراتيجية الدولة في خلق التوازن بين الصحة العامة ومختلف القطاعات الحيوية ودعما للجهود الوطنية لتحقيق التعافي المستدام وانعاش القطاع الاقتصادي”.

ويشمل القرار الدول التي تم منع القدوم منها مسبقاً مع إلزامية الفحص المخبري السريع لكورونا في المطار. (بترا)