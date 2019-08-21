الإمارات تفرض ضرائب على السجائر الإلكترونية والعصائر المحلاة

أبوظبي– أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، قراراً بتعديل قانون ضريبة السلع الانتقائية، التي تشمل منتجات التبغ والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة.

وأضاف التعديل الصادر اليوم الأربعاء، إلى قائمة السلع الانتقائية الخاضعة للضريبة، كل من “أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة في تلك الأجهزة والمشروبات المحلاة بالسكر المضاف”.

وتفرض الإمارات ضريبة 100 بالمئة على التبغ و50 بالمئة على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة في الوقت الحالي.

وبموجب التعديل الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، ستفرض ضريبة 100 بالمئة على أدوات التدخين الإلكترونية، و50 بالمئة على العصائر المحلاة بالسكر المضاف. –(بترا)