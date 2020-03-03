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الإمارات تقرر تعطيل المدارس 4 أسابيع في مواجهة “كورونا”

منذ ساعتين

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أبوظبي- أعلنت وزارة التربية في دولة الإمارات، تقديم إجازة الربيع للمدارس، وتعطيل طلبة المدارس و مؤسسات التعليم العالي بدءا من الأحد المقبل، و لمدة 4 أسابيع.

وأعلنت وزارة التربية تقديم إجازة الربيع للمدارس والعمل بمبادرة “التعليم عن بعد”، وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وجاء قرار وزارة التربية بعد إعلان وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الثلاثاء، تشخيص 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، تعود لجنسيات مختلفة.

وأوضحت الوزارة أنه تم رصد الحالات من “خلال التقصي النشط والمستمر”، لافتة إلى أنها شملت شخصين من روسيا، وشخصين من إيطاليا، وشخصا من ألمانيا، وشخصا من كولومبيا. سكاي نيوز عربية

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