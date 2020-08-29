الإمارات تلغي قانون مقاطعة إسرائيل

أبوظبي- أصدرت الإمارات مرسوماً بإلغاء قانون سابق يعود للعام 1972 بشأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، أن المرسوم الصادر في أبوظبي اليوم السبت، يأتي “في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل” كما يأتي “ضمن جهود الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل”.

واعتبرت الوكالة أن المرسوم بالقانون يمهد إلى “وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولاً إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي”.

وبحسب الوكالة “يمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الإمارات عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته”.

وبحسب المرسوم الإماراتي “سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بجميع أنواعها في الإمارات والاتجار بها”.

— (بترا)