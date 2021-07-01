الإمارات تمنع مواطنيها من السفر إلى 14 دولة

أبوظبي- قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، منع مواطنيها من السفر إلى الدول التي جرى مسبقاً وقف القدوم منها بسبب إجراءات الوقاية من جائحة كورونا.

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في بيان اليوم الخميس، منع سفر الإماراتيين إلى قائمة من الدول تشمل الهند وباكستان وبنغلاديش ونيبال وسيريلانكا وفيتنام وناميبيا وزامبيا والكونغو وأوغندا وسيراليون وليبيريا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.

وأستثنى قرار المنع البعثات الدبلوماسية الإماراتية في هذه الدول وحالات العلاج الطارئة والوفود الرسمية والوفود الاقتصادية والعلمية المصرح لها مسبقا. -(بترا)