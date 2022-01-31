الإمارات: حركة الطيران اعتيادية بعد اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية الليلة الماضية، أن دفاعها الجوي اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الأراضي الإماراتية.

وأكدت وزارة الدفاع في بيان أنه “لم ينجم عن الهجوم أية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان”.

وأفادت الوزارة بقيام القوات الجوية وقيادة التحالف بتدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد تحديد المواقع المعادية، مؤكدة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من الاعتداءات.

بدورها، قالت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية في بيان إن الحركة الجوية تسير بالشكل المعتاد، وتجري عمليات تشغيل جميع رحلات الطيران بشكل طبيعي.

وكانت العاصمة ابوظبي تعرضت قبل اسبوعين لاعتداءين متزامنين من جماعة الحوثي الإرهابية، احدهما بمستودع وقود اسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص وإصابة ستة آخرين، والآخر وقع بمنطقة إنشاءات قريبة من المطار الجديد.

— (بترا)