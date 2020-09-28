“الإمارات للشحن الجوي” تواصل نقل إمدادات الإغاثة لبيروت



دبي- تواصل طيران الإمارات، بعد مرور أكثر من شهر على الانفجار الهائل الذي ضرب بيروت وأدى إلى أضرار جسيمة، دعم جهود الإغاثة على الأرض ومساعدة المتضررين من خلال تحويل تبرعات العملاء السخية من جميع أنحاء العالم إلى شحنات إمدادات إنسانية. ولا يزال عملاء الناقلة يتبرعون بأميال سكاي واردز، داعمين جهود الإمارات للشحن الجوي في حشد الموارد وتوفير جسر جوي حيوي بين دبي ولبنان.

وقدم 12 ألف متبرع من 140 دولة مساهمات تنوّت بين النقد أو أميال سكاي واردز، من خلال بوابة مخصصة وآمنة وسهلة عبر “مؤسسة طيران الإمارات الخيرية” والموقع الشبكي لطيران الإمارات. وتصدّر قائمة الدول التي ساهمت بأكبر تبرعات كل من المملكة المتحدة والهند وأستراليا وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا ونيوزيلندا وتايوان واليابان وجنوب أفريقيا. وأظهر عدد من أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات كرمهم الكبير وحرصهم على دعم جهود الإغاثة في بيروت من خلال مساهمات فردية وصلت إلى حوالي 250 ألف ميل لكل منهم. وبلغ إجمالي التبرعات 120 مليون ميل، ستخصصها الناقلة لمساعدة جهود إغاثة بيروت خلال الشهرين المقبلين. وساهمت التبرعات في توفير سعة شحن للمنظمات الإنسانية لنقل المعدات والإمدادات الطبية ومواد الإغاثة الطارئة الأخرى مباشرة إلى بيروت عن طريق “الإمارات للشحن الجوي”، التي توفّر بدورها خصماً بنسبة 20 % من رسوم الشحنات المعتمدة.