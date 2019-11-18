الإمارات .. وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

أبوظبي – نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أخاه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل رئيس الدولة، الذي وافته المنية اليوم الاثنين، على ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “وام”.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم.-(بترا)