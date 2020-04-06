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الإمارات: 277 إصابة جديدة بكورونا

منذ 57 دقيقة
الإمارات

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أبوظبي– رصدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية 277 إصابة جديدة كورونا المستجد “كوفيد – 19” ليرتفع الإجمالي إلى 2076 إصابة.
وأعلنت المتحدث باسم القطاع الصحي الإماراتي، الدكتورة فريدة الحوسني، في مؤتمر صحفي بأبوظبي اليوم الاثنين، عن تسجيل 23 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 167 حالة.
كما أعلنت عن رصد وفاة لشخص من الجنسية الآسيوية لترتفع الوفيات جراء الفيروس منذ ظهوره إلى 11 وفاة. (بترا)

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