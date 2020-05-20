الإمارات: 6 وفيات و 941 إصابة جديدة بكورونا

أبوظبي – ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 26004 حالات بعد تسجيل 941 إصابة جديدة اليوم مع إجراء 40 ألف فحص جديد.

ورصدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم الأربعاء، تماثل 1018 حالة للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 11809 حالة، مع تسجيل 6 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 233 وفاة. – (بترا)