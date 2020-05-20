آخر الأخبار-العرب-والعالمالسلايدر الرئيسيالعرب والعالم

الإمارات: 6 وفيات و 941 إصابة جديدة بكورونا

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

أبوظبي – ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 26004 حالات بعد تسجيل 941 إصابة جديدة اليوم مع إجراء 40 ألف فحص جديد.
ورصدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم الأربعاء، تماثل 1018 حالة للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 11809 حالة، مع تسجيل 6 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 233 وفاة. – (بترا)

مقالات ذات صلة

هذه برقيات إسرائيلية في بريد الأردن

منذ 4 دقائق

أخطاء اقتصاديّة حكوميّة

منذ 4 دقائق

العقبة والبحر الميت

منذ 5 دقائق

إربد.. عزل منزلين في صمد والكريمة

منذ 7 دقائق
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock