الإمارات: 75% من السكان تلقوا جرعة من لقاح كورونا

أبوظبي- أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تقديم 4ر50 ألف جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الاخيرة، ليتخطى إجمالي الجرعات الموزعة 9ر15 مليون جرعة.

وتلقى ما نسبته 4ر75 بالمئة من إجمالي سكان الإمارات جرعة أولى، فيما تقلى 6ر65 بالمئة من السكان جرعتي لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن معدل توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، في دولة الإمارات بلغ حتى اليوم السبت 9ر160 جرعة لكل 100 شخص. – (بترا)