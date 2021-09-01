الأمانة تطلب شراء 136 حافلة جديدة

عمّان – الغد – وافقت لجنة أمانة عمان في جلستها التي عقدت اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور يوسف الشواربة، على إحالة عطاء توريد باصات عدد 136 مع الصيانة لمدة عامين إعتباراً من تاريخ بدء التشغيل، ورفع القرار الى دولة رئيس الوزراء للمصادقة عليه.

وتتميز الباصات التي سيتم إلحاقها الى 135 حافلة نقل عام تم تشغيلها، ضمن منظومة باص عمان التابع لشركة رؤية عمان للنقل، الذراع الاستثماري للامانة، بأحدث المواصفات العالمية من حيث السلامة العامة للركاب والفنية على الطرقات .

وتعمل الباصات بالديزل (يورو 5)، مع وجود نظام دفع الكتروني وكاميرات وشاشات داخلية، وتوافر مواصفات فنية لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقات .

وصادقت لجنة الامانة على إطلاق اسم المرحوم محمد بشير اسماعيل الشيشاني (امين عمان الاسبق) على احد شوارع مدينة عمّان.

من جهة اخرى، وافقت اللجنة على توقيع اتفاقية مع وزارة الصحة يتم بموجبها تفويض مهام التفتيش بين الامانة والوزارة، وذلك بعد عقد اجتماعات تنسيقية بين الاطراف المعنية من الجانبين.

كما وافقت على انشاء وتاهيل حديقة ومقام الصحابي الجليل عبدالرحمن بن عوف الواقع في حوض ابو العوف من اراضي شمال عمان/الجبيهة بمساحة 7 دونم ونصف حيث تم اعداد التصاميم الخاصة بالحديقة والمقام وتجهيز المخططات الهندسية ووثائق العطاء.

واقرت اللجنة تمديد الاتفاقية ما بين الوكالة الالمانية للتعاون الدولي ووزارة البيئة ومجلس امانة عمان لغايات الانتهاء من تنفيذ مكونات مشروع (تحسين الظروف المعيشية في احياء شرق عمان).

وصادقت على قرار إصدار امر تغييري رقم 10 للعطاء الخاص بتصميم وبناء نظام استخراج الغاز الحيوي، وعلى توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية ادلاء السياح الاردنية ، ومذكرة تفاهم مع جمعية اللجنة الدولية للاغاثة.

ووافقت اللجنة على السير باجراءات ابرام مذكرة تفاهم مع شركة الغاز الحيوي المملوكة بالكامل لامانة عمان، وصرف ما يترتب للشركة بدل تشغيل وصيانة عن فترة ما بعد انتهاء عقد ائتلاف الشركات اليونانية ولتاريخه حيث عملت الشركة على ديمومة التشغيل والصيانة اللازمة مع استمرارية الشركة بتقديم خدمات التشغيل والصيانة لحين الانتهاء من صياغة المذكرة.