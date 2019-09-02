“الإمداد” تطلق منتجا مختصا بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

منذ 3 ساعات
البنك الاستثماري

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عمان- أعلنت شركة الإمداد التابعة لـ”INVESTBANK” (البنك الاستثماري) الرائد في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة، عن إطلاقها منتج “SME Flex” المتخصص بتمويل البضائع للشركات الصغيرة والمتوسطة والمصمم خصيصاً لتلبية متطلبات التجار وأصحاب المصانع، مقابل ضمانات وشروط ائتمان ميسرة.
وتعمل “الإمداد” التي تأسست في العام 2010 كشركة مالية متخصصة بتمويل التجارة والدعم اللوجستي من خلال تسهيل ودعم العملية التجارية وبالتالي تهيئ للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة فرصاً للنمو والتوسع بأعمالها داخل وخارج المملكة.
وسيوفر المنتج الجديد “SME Flex” ميزات لا تضاهى للتجار وأصحاب المصانع، تتمثل في تمويل البضائع المستوردة أو المشتريات المحلية بنسبة تصل إلى 50 % من قيمة البضاعة بطريقة مرنة وسريعة.
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة “الإمداد”، وائل غازي شرايحة، عن اعتزازه بإطلاق هذا المنتج الذي يأتي تلبية لمتطلبات العملاء المتزايدة الذي تشهده الشركة ويظهر مدى اهتمامها بالشركات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم القطاعات المحرّكة للاقتصاد الوطني وتوفير التمويل الميسر لها، مبيناً أن منتج “SME Flex” أداة تمويلية فعالة تسهم في تنمية وتوسيع نطاق أعمال التجار وأصحاب المصانع، ودفعها نحو مستويات جديدة ومتقدمة، ما يزيد من تنافسيتهم وربحهم في السوق المحلي. وشدد شرايحة على قدرة “الإمداد” على تلبية احتياجات عملائها باستمرار وتوفير أفضل مستوى من الخدمات والمنتجات المبتكرة، لافتاً إلى تمتع الشركة بمرونة في تفهم سلسلة الإمداد المطلوبة وتصميم برنامج التمويل بطريقة تتناسب مع احتياجات استمرارية العمل.
ويمنح المركز المالي القوي لـ”INVESTBANK” وعلاقاته الدولية، شركة “الإمداد”، القدرة على تمويل عمليات تجارية كبيرة ومعقدة إلى جانب تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، ما يعطيها الإمكانية على التعامل على المستوى الدولي مع أي شركة ضمن شبكة سلسلة التزويد.

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