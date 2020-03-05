الإنتربول يقبض على أردني مطلوب بـ 23 مليون دينار قام بتغيير اسمه في أميركا

حمزة دعنا

عمان- علمت “الغد” من مصادر خاصة أن جهاز الإنتربول ألقى القبض على مواطن أردني هرب إلى الخارج بعد احتياله بمبالغ وصلت إلى ٢٣ مليون دينار.

وفي التفاصيل، قالت المصادر ان المواطن قام بإيهام عددا من رجال الأعمال بقيامه بمشاريع ضخمة تعمل على تنشيط الاقتصاد ودر الأرباح عليهم، الا انه قام بالاحتيال عليهم بمبلغ ٢٣ مليون دينار.

وبعد الاحتيال قام المواطن الذي يحمل جنسية دولة الدومنيكان بالهرب إلى دبي ومنها إلى الولايات المتحدة الأميركية ليقوم بتغيير اسمه هنالك لينتقل إلى تركيا ومنها إلى مصر.

وعلم جهاز الإنتربول ان المواطن قام بتغيير اسمه بغرض التنقل بسهولة بين الدول ليتم التعميم على اسمه الجديد وإلقاء القبض عليه قبل ايام في مصر وتحويله إلى الأردن.

من جهته قال مصدر أمني مسؤول ان المواطن بحقه ٣ طلبات أمنية تتلخص بإصدار شيكات بدون رصيد وغسل الاموال والاحتيال، مؤكدا انه تم القاء القبض عليه في مصر وتحويله للأردن لإيداعه إلى القضاء