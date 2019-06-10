الإنترنت يضعف قدرات العقل البشري والذاكرة

الغد- رغم كل الفوائد التي تصب في صالح سرعة الوصول إلى المعلومة، لكن أضرارا صحية ناجمة عن الاستخدام المفرط للإنترنت قد تدمر بنية دماغنا، ويحذر خبراء من كثرة المعلومات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة على صحتنا.

فإذا كنت تقضي وقتا طويلا في استخدام الإنترنت، فإن ذلك يترك تأثيرا سلبيا في دماغك، إذ خلصت دراسة حديثة إلى أن الاستخدام الكثير للإنترنت يغير من طريقة عمل دماغنا، بحيث تصبح الذاكرة ضعيفة ويقل التركيز.

نتائج هذه الدراسة، التي تمت بالشراكة بين جامعة ويسترن في سيدني وجامعة هارفاد والكلية الملكية في لندن وجامعة أوكسفورد وجامعة مانشستر، تم نشرها في مجلة “الطب النفسي العالمي”، وفق موقع “هايل براكسيس نت” الألماني.

ولإجراء هذه الدراسة طُلب من مئات المشاركين القيام باختبارات مختلفة للذاكرة، بالإضافة إلى تمارين إدراكية، كما تم أيضا إجراء فحوص على أدمغة المشاركين.

وخلص الباحثون إلى أن الإنترنت يغير بنية وقدرات العقل البشري،إذ يمكن أن يسبب تغيرات مزمنة وحادة في مجالات معينة من الإدراك، مما ينعكس على تركيزنا وذاكرتنا وتفاعلنا الاجتماعي، وفق المشرفين على الدراسة.

وظائف الدماغ

وأظهرت نتائج الدراسة أيضا أن الاستخدام الكثير للإنترنت يؤثر فعليا في العديد من وظائف الدماغ، فعلى سبيل المثال فإن التدفق الكبير للدعوات والإشعارات الصادرة عن الإنترنت تجعل اهتماماتنا مشتتة باستمرار، ويضعف قدرتنا على التركيز في أمر واحد، كما أوضح ذلك الدكتور جوزيف فيرث من جامعة ويسترن سيدني في بيان صحفي.

علاوة على ذلك يوفر لنا الإنترنت وبواسطة نقرة واحدة فقط، كما هائلا من المعلومات وفي أي وقت، وهو ما يغير طريقة تخزيننا وتقديرينا للمعلومات، كما نقلت الجزيرة عن موقع “هايل براكسيس نت”.

ولا يقتصر ضرر الإنترنت على البالغين فقط، بل يشمل الأطفال أيضا، وقد حذر المشرفون على هذه الدراسة من إهمال الأطفال للأنشطة الضرورية لنموهم، مثل العلاقات الاجتماعية والحركة، وانشغالهم معظم الوقت بالأجهزة الذكية.

واليوم هناك مجموعة من التطبيقات والبرامج المتاحة التي يمكن للآباء استخدامها، تساعدهم في التحكم بالوقت الذي يقضيه أطفالهم مع الإنترنت أو هواتفهم الذكية.

علاوة على ذلك، ينصح الخبراءُ الآباءَ بالتحدث باستمرار مع أطفالهم حول تأثير العالم الافتراضي فيهم لتفادي الأضرار التي قد تحدث لهم لاحقا، مثل الإدمان أو التنمر الإلكتروني.

وللتقليل من الأضرار الناجمة عن الاستخدام المكثف للإنترنت ينصح الخبراء بضرورة تنمية الوعي الذاتي وتقليل الأنشطة على الإنترنت خاصة في المساء.