الإنتر يستغني عن إيكاردي

ميلان- أكد المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان بيب ماروتا أن الثنائي ماورو إيكاردي ورادجا ناينغولان يعرفان جيدا أنهما ليسا جزءا من خطط الفريق المستقبلية.
📣 | CONFERENZA
🆕 Nuova stagione
👥 Giuseppe Marotta e Antonio Conte
📆 Domenica 7 luglio
🕞 15.30
🏢 New Inter HQ
📺 @Inter_TV
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— Inter (@Inter) July 5, 2019
كلام ماروتا جاء في حين يقوم فريق النيراتزوري بتجديد تشكيلة الفريق بالكامل تحت قيادة المدرب الجديد أنطونيو كونتي.
وقال ماروتا: “عند إنشاء مشروع، يجب عليك العثور على الأشخاص المناسبين. لقد أتيحت لنا الفرصة للتحدث إلى اللاعبين، مع الاحترام الكامل لهما، لكننا أوضحنا موقف النادي الذي أعتقد أنه أهم شيء”.
#Inter, parla #Marotta: "#Icardi e #Nainggolan fuori dal progetto, lo sanno già" https://t.co/Xy2poyNmBt #serieA #inter
— LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) July 6, 2019
وتابع: “يعرفان جيدًا أنهما ليسا جزءًا من خططنا. إنما هذا لا يعني أننا نشك في موهبتهم أو قدراتهم”. -(وكالات)