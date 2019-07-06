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الإنتر يستغني عن إيكاردي

منذ 38 دقيقة
ماورو إيكاردي

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ميلان- أكد المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان بيب ماروتا أن الثنائي ماورو إيكاردي ورادجا ناينغولان يعرفان جيدا أنهما ليسا جزءا من خطط الفريق المستقبلية.


كلام ماروتا جاء في حين يقوم فريق النيراتزوري بتجديد تشكيلة الفريق بالكامل تحت قيادة المدرب الجديد أنطونيو كونتي.
وقال ماروتا: “عند إنشاء مشروع، يجب عليك العثور على الأشخاص المناسبين. لقد أتيحت لنا الفرصة للتحدث إلى اللاعبين، مع الاحترام الكامل لهما، لكننا أوضحنا موقف النادي الذي أعتقد أنه أهم شيء”.

وتابع: “يعرفان جيدًا أنهما ليسا جزءًا من خططنا. إنما هذا لا يعني أننا نشك في موهبتهم أو قدراتهم”. -(وكالات) 

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