الإنجازات أمام إيران مثيرة

هآرتس

بقلم: اودي افينتال

في هذه الاثناء حيث الإدارة الأميركية تعمل على العودة إلى الاتفاق النووي، عادت إسرائيل لتقف ضد هذه العملية، حتى أنها تعطي علامات على أنها تقوم باعداد بدائل عسكرية لمنع غيران من أن تصبح دولة نووية. ايضا في المنطقة إسرائيل تقود الجهود لوقف تعزز إيران وبناء قوة فروعها.

في العقود الأخيرة استطاعت إسرائيل أن تسجل لنفسها عدة إنجازات في زيادة الوعي الدولي للتهديد النووي الإيراني، وفي تجنيد العالم لوقفه. نحن نذكر تحذير افرايم سنيه من ذلك من فوق منصة الكنيست في بداية التسعينيات. ومنذ ذلك الحين تلعب إسرائيل دورا قياديا في النضال على الروايات في الساحة الدولية، والاقناع بأن مشروع إيران النووي مخصص لأهداف عسكرية. وكشفت وثائق الأرشيف النووي الإيراني في 2018 اثبتت للعالم بأنه كان يوجد لإيران برنامج منظم لإنتاج القنبلة النووية.

خلال سنوات تقاسمت إسرائيل معلومات استخبارية وتقديرات مع دول العالم عن نشاطات محظورة لإيران. والبينات التي كشفتها قادت الوكالة الدولية للطاقة النووية إلى مطالبة إيران بتقديم تفسيرات عن نشاطات سابقة مشبوهة في مواقع نووية غير معلن عنها. من المعروف أنه يوجد لإسرائيل تأثير كبير ايضا في موضوع الضغوط التي استخدمت على إيران. بدفع من إسرائيل فرضت الولايات المتحدة للمرة الأولى عقوبات على إيران وعلى جهات لها علاقات تجارية معها في منتصف التسعينيات. في بداية العقد السابق، بواسطة إشارات عن نية القيام بعملية عسكرية ضد البنى التحتية النووية في إيران، إسرائيل دفعت الولايات المتحدة الى أن تضع تهديدا عسكريا موثوقا أمام إيران، وأن تتعهد بمنع وصول إيران إلى السلاح النووي وتجديد العقوبات عليها.

في نهاية المطاف وفي خطوة مختلف فيها، بدأت إسرائيل بصراع ضد الاتفاق النووي الذي وقع عليه المجتمع الدولي لأنها اعتقدت بأن إنجازاته غير كافية.

ولكن رغم إنجازات إسرائيل، إلا أن المشروع النووي الإيراني واصل تقدمه. طهران نجحت في جعل المنشآت النووية حقيقة واقعة، التي تم كشفها بالتدريج، وتقدمها التكنولوجي ايضا، وقامت باستخدام ذلك كأداة ضغط في المفاوضات مع الدول العظمى. الاعتراف الدولي بحق إيران في تخصيب اليورانيوم تمت المصادقة عليه في الاتفاق النووي في العام 2015. وهو الاتفاق الذي وفر لإيران إنجاز دراماتيكي عندما نص على رفع معظم القيود المفروضة على مشروعها النووي بعد 15 سنة.

ايضا في النضال ضد تعزز قوة إيران في المنطقة، في اطار المعركة بين حربين، سجلت إسرائيل نجاحا في تأخير وتعويق واحباط البرنامج الإيراني، لكنها لم تنجح في اقناع طهران بأن جهود تمركزها في سورية والمساعدة في تعزيز حزب الله، تضر بمصالحها. إضافة إلى ذلك، في السنوات الأخيرة يبدو أن المعركة بين حربين التي تديرها إيران، وبناء قوة فروعها، تزداد وحتى تتسع الى ساحات اخرى مثل العراق واليمن.

باختصار، نجاح إسرائيل في كبح إيران يوجد على محور توجه سلبي. من دولة قامت بتجميد المشروع النووي في 2003، فان إيران تملك الآن بنية تحتية مهمة للتخصيب، بمصادقة واعتراف دولي. من دولة عانت من أزمة استراتيجية في بداية سنوات الالفين وخشيت من محاصرة أميركية بعد احتلال افغانستان والعراق تحولت إلى دولة تطبق بنفسها استراتيجية محاصرة إسرائيل والسعودية وتقف على رأس معسكر راديكالي يعمل كجهاز عسكري وسياسي.

على ضوء الميزان الاستراتيجي الشامل يبدو أنه يجب على إسرائيل أن تفحص إذا كان الوقت لم يحن بعد لتحديث مواقفها من الموضوع الإيراني وبلورة بدائل جديدة. والتمركز في مكانة المؤشر اليميني والتركيز على الأهداف القصوى والتطلع الى تحقيقها، سواء في المجال النووي أو في المنطقة، كل ذلك لم يوفر الإنجازات المطلوبة. هذه المقاربة التي تأثرت من سياسة ترامب هي مقاربة غير واقعية وتقرب تحويل المشكلة الإيرانية الى “مشكلة إسرائيلية”. التحدي الإيراني هو تحد كبير ومعقد جدا. وبالتأكيد بسبب قدرات إسرائيل، هو أكبر من أن يحل بصورة نهائية في عملية حازمة واحدة.

يبدو أنه يجب على إسرائيل إدارة نقاش معقد أكثر، على الأقل في الحوار مع الولايات المتحدة. يجب عليها التسامي الى ما فوق مقاربة “أقصى ضغط” من أجل تحقيق “أكبر عدد من الأهداف”، وهذه معادلة تبدو مثل سياسة “كل شيء أو لا شيء” التي تؤدي إلى طريق مسدود. وبدلا من ذلك مطلوب استراتيجية تفضيلية تشمل سلم أولويات ودمج بين فضاءات مرنة و”خطوط حمراء” وعمليات كبح ومحفزات، وبالاساس اتفاقات بقيادة الدول العظمى حتى لو كانت جزئية ومؤقتة، سواء في سورية أو في موضوع النووي. في ظل غياب إنجازات جوهرية طوال الوقت، فان هامش مناورة إسرائيل سيتقلص والخيار العسكري، الذي ليس الأفضل وثمنه باهظ، سيتحول بالتدريج إلى البديل الوحيد لوقف تقدم إيران في المجال النووي.