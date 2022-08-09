الإنجاز الأسهل لزيادة ثقة طفلك بنفسه

د. محمود أبو فروة الرجبي



تعاني كثير من العائلات من إشكالية عدم ثقة طفلها بنفسه، وتتعب بالبحث عن حل يساعد على زيادة هذه الثقة، وهناك من يلجأ إلى أنواع مختلفة من الرياضة للوصول إلى الـمطلوب، وهذا جميل، ولكن، هذا الأمر لا يكفي، ويحتاج إلى الـمزيد من النشاطات التي تعمل على جعل الطفل يصل إلى بر الأمان في مجال الثقة بنفسه.

الإنجازات من أكثر الأشياء التي تجعل الإنسان راضيًا عن نفسه سواء كان كبيرًا، أو صغيرًا، والأطفال يمكن أن يحققوا إنجازات في مجالات عديدة، سريعة، وبسيطة؛ ومنها كتابة القصة.

يتساءل البعض: كيف يمكن لطفلي أن يكتب قصة وهي هواية نخبوية، بمعنى أنه من كل مائة طفل يمكن أن نجد طفلاً واحدًا فقط موهوباً في هذا المجال؟ هذا السؤال خطأ من أساسه، لأنه يفترض أن الطفل يجب أن يكون موهوباً ليكتب قصة، وهذا ليس صحيحًا.

نراهن دائمًا على أن القصة فطرة إنسانية، بمعنى أن كل إنسان يمارس القص بشكل أو بآخر. فأنت عندما تخبر الآخرين عما حصل معك في عملك اليوم فهذا نسميه رواية قصة، وعندما تشاهد مسلسلًا أو مقطعاً دراميًا فمعناه أنك تستمع أو تقرأ أو تشاهد ما يعتمد على قصة، ومن هنا ننطلق إلى موضوع كتابة القصة وكيف يمكن لأي إنسان أن يكتبها، وتبقى مسألة الإبداع والوصول إليه قضية أخرى لا نسعى إليها في هذه الـمرحلة من حياة طفلنا، فهي لا تتوفر عند كل الناس أو كل الأطفال بطبيعة الحال.

أي طفل يستطيع أن يكتب قصة لو تدرب عليها بشكل صحيح، والوصول إلى تحقيق هذا الهدف ميسر، ولا يحتاج إلى وقت أو جهد كبير، وهذه القصة تكون مكتملة العناصر، وليس شرطًا أن تكون إبداعية، وفي هذه الحالة يستطيع الطفل نشر قصته في ملاحق الطفل في الصحف اليومية الأردنية، أو من خلال مجلة وسام التي تصدرها وزارة الثقافة الأردنية، والنشر ميسر في هذه الوسائل بحيث يتم نشر صورة الطفل مع قصته، والـمطلوب في هذه الحالة من الأهل أن يصوروا القصة، ويقوموا بعمل إطار لها، ووضعها في مكان بارز في البيت، ووقتها سيتحمس الطفل لكتابة الـمزيد من القصص، مع تشجيعه على القراءة التي تعد الأساس لأي إبداع آني أو مستقبلي.

من خلال تجاربي الشخصية، وتجارب بعض الزملاء العاملين في التدريب على فن القصة، هناك أطفال كثر فاجأوا أهلهم، وكتبوا قصصًا مختلفة، وحققوا إنجازات في هذا المجال، وانعكس ذلك على شخصيتهم، وتعاملهم مع الآخرين.

كتابة القصة، والقراءة، وممارسة الرياضة، والألعاب الشعبية، والأشغال اليدوية، وغيرها من الهوايات لها تأثيرات إيجابية كبيرة على الأطفال، وإذا ركز الأهل فيها، وقاموا بعمل تكامل فيما بينها نصل إلى طفل واثق بنفسه، وهذا ما يعد إنجازاً كبيرًا بالنسبة لغالبية العائلات في بلدنا الأردن، ووطننا العربي الكبير.

إذا وصل ابنك إلى مرحلة يكتب فيها قصة، فهذا يعني انه وضع أولى خطواته على طريق الإبداع، وهل هناك أجمل من أن يولد في بيتنا مبدع؟!