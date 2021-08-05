“الإنسانيات والرقميات وعصر ما بعد كورونا”.. تساؤلات يطرحها زهور كرام

عزيزة علي

عمان- صدر عن دار فضاءات للنشر والتوزيع كتاب بعنوان “الإنسانيات والرقميات وعصر ما بعد كورونا”، للدكتور زهور كرام، يقدم تصورا جديدا للإنسان في وضعياته الرقمية، وينخرط في أسئلة الانتقالات التاريخية، من أجل مرافقة علمية وفلسفية تتوخى إحداث الإدراك العقلي.

يشير المؤلف إلى أن الإنسانيات والرقميات تعد حقلا معرفيا جديدا قد لا يشكل قطيعة مع الحقول المعرفية السابقة؛ لأنه استمرار بصيغة التطور، لكن الجديد فيه يتمثل في نوعية العلاقة التي تحدث اليوم بين العلوم الإنسانية التي تأسست مع عصر النهضة للبحث في الإنسان وتاريخه ومجتمعه ونفسيته ولغته وبين الرقميات باعتبارها آخر تطورات التقنية التي تحدث ثورة جوهرية في العمل والإدارة والاقتصاد والسياسة والابتكار والتنمية، كما أنها علاقة لا تجدد التفكير في الإنسان وعائلته، بقدر ما تغير منهج العلوم الإنسانية وتضيف حقولا معرفية أخرى.

ويشرح كرام معنى “علم الإنسانيات والرقميات”، وإلى حد يستطيع هذا الحقل المعرفي أن يجعلنا ننتج وعيا بموقعنا الجديد والمختلف في القرن الحادي والعشرين، لافتا الى أن حجم استقبالنا للتدفق المعلوماتي الذي يفيض علينا من مختلف وسائط التكنولوجيا وتطبيقاتها، يتحول -بطريقة ضمنية- إلى شركاء ليس فقط في تقاسم المعلومات، إنما في إنتاج المعرفة من المعلومة.

يقول المؤلف في مقدمة الكتاب إن التكنولوجيا أدخلت الإنسان في الرقميات بسرعة فائقة، بفعل ثقافة الولوج التي اعتمدتها التكنولوجيا الحديثة، وتدفق المعلومة، وسرعة التواصل والتقاسم، بل أجبرته بفعل الابتكارات السريعة للتطبيقات وسخاء الخدمات التكنولوجية إلى جعل الأفراد يسبحون في المجال الرقمي، مستمتعين ومنبهرين ومندهشين بالإمكانيات الهائلة التي تقدمها لهم، لافتا الى أن الموقف من التأثير السلبي للتكنولوجيا يأخذ وقتا للتنظير له؛ لأن التكنولوجيا تعتمد على السرعة في إدماج الأفراد في منطقها، وتقديم خدماتها “المدهشة”.

ويزيد كرام، أن منجزات الثورة الرقمية الرابعة التي نعيشها الآن، وتتميز بالذكاء الاصطناعي، وتأثير هذا الذكاء في الحياة والاقتصاد والتعليم والصحة، ونشرف على استقبال الثورة الرقمية الخامسة، التي بدأت مظاهرها تظهر مع مفهومي “الروبو” و”إنترنت الأشياء”، التي واجهت بها الصين ودول أخرى فيروس كورونا، الذي تسبب في مرض “كوفيد 19″، “غالبا ما يستخدم المصطلحان “فيروس كورونا” و”كوفيد 19″ للإشارة إلى العدوى نفسها، إلا أن فيروسات كورونا هي في الواقع عائلة من الفيروسات، يسبب بعضها أمراضًا للإنسان، في حين لا يتسبب البعض الآخر في ذلك، والفيروس الذي يثير قلقا بالغًا في الوقت الحالي يسمى SARS-CoV-2 أو فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة نوع 2. ولا يجب الخلط بينه وبين فيروس مرض السارس الذي كان الجميع متخوفًا منه العام 2003؛ إذ إن فيروس SARS-CoV-2 هو الذي يتسبب في مرض كوفيد 19″، وهو الاسم الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية في 11 شباط (فبراير) 2020.

ويتابع المؤلف “إلى أن اكتُشف فيروس كورونا في وسط الصين بمدينة بووهان في العام 2019، ما لبث أن انتشر ببقية دول العالم، خاصة أوروبا وأميركا الشمالية، والكثير من الدول العربية. ولهذا، اعتبرته منظمة الصحة العالمية جائحة؛ أرغمت دول العالم وشعوبه على الحجر المنزلي، والتباعد الاجتماعي، واعتماد التكنولوجيا الحديثة للتواصل مع العالم الخارج-ذاتي، وهذه الجائحة أجبرت البشرية على مغادرة العالم الخارجي، والاعتكاف في البيوت، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقايةً من عدوى وباء كورونا، وأمام هذا الوضع الاستثنائي الذي فرض على البشرية ملازمة البيوت، والانقطاع عن الحركة، فحضرت التكنولوجيا باعتبارها المنقذ من الأزمة، من خلال اقتراح العمل والتواصل والتعلم عن بعد. إنه واقع جديد، فرضه الوباء، لكنه سينقل البشرية عند تلاشي الفيروس إلى واقع مجتمعي مختلف، تكون فيه التكنولوجيا شرطا اجتماعيا واقتصاديا، ومن ثمة ثقافيا”.

وفي ظل هذه التطويرة التي خلقتها جائحة كورونا حضرت التكنولوجيا باعتبارها وسائط خدماتية، بحسب كرام، حيث استعانت بها الدول والمجتمعات لتجاوز محنة الوباء، وأرغمت أغلب الشعوب على الحجر المنزلي، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ما جعل الحياة الخارجية تتوقف، والحركة تشل، والشوارع تفرغ، وتصاب أكبر ساحات العواصم بالصمت الرهيب. أمام هذه الأزمة حضرت التكنولوجيا باعتبارها منقذ الأفراد ومخلصهم من أزمة الحركة.

وينوه المؤلف إلى أنه قبل جائحة كورونا، كانت مساحة النقاش مفتوحة على قضايا الموقف من التكنولوجيا، وقدرتها على تدبير الحياة الاجتماعية والاقتصادية للإنسان، وخطورة استعبادها للأفراد، وذلك من خلال أصوات تصر على طرح الجانب السلبي لهذه التكنولوجيا، وتحليل منطق تحكم الآلات الذكية في الإنسان، وفقًا لمنطقها الخاص، واضطرار الإنسان للتكيف مع جميع التطورات التكنولوجية، لمسايرة سرعتها، والشعور بالتحرر من العالم المادي، وبالحرية والاستقلال الذاتي، ما يجعله يبتكر أضعاف الآلات الموجودة، وبتقنيات وجودة عالية، للبقاء في السباق والتحكم في واقع ينفلت منه، غير أنه كما يرى الباحث المتخصص في نقد التكنولوجيا “سيدريك بياجيني” Cédric Biagini “في كتابه، يظل يعتمد أكثر فأكثر على الآلات التي تمتلكه أكثر من امتلاكه لها”.

ويشير كرام إلى حديث “سيدريك”، عن كيف استعمرت الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة حياتنا، وأثرت في التربية والتعليم وفي المحتوى العلمي والبيداغوجي، وكيف سلكت الرأسمالية الرقمية الهروب التكنولوجي إلى الأمام لتوليد أرباح هائلة، ولخلق خيال قوي بما فيه الكفاية، لتخضع له الشعوب. كما أن رفض التكنولوجيا أو البحث في جوانبها السلبية في تغيير المجتمع شكل خطاب المواجهة، خاصة في البلدان النامية، أو البلدان التي ما تزال تقف عند مستوى استخدام/استهلاك التكنولوجيا؛ إذ يظهر تأثير التكنولوجيا المباشر على تغيير المجتمع، وإخراجه من تعاقداته المألوفة، بل إن الجدال حول الأخذ بالتكنولوجيا في حقول معينة (الكتابة/القراءة، التعليم…) أو رفض التعامل معها كان قويا في طروحات كثيرة حتى وإن كان واقع التكنولوجيا يتجاوز هذا الجدال وذاك النقاش، غير أن زمن كورونا وما بعده، أقحم المجتمعات في الشرط التكنولوجي بغض النظر عن مستوى تنميتها التكنولوجية.

وينوه المؤلف إلى أن طبيعة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أغلب الدول لمواجهة وباء كورونا، واستعمالها تطبيقات تكنولوجية ترصد حركات المواطنين، وأماكن تنقلاتهم من أجل رصد الحالات، وإذا كان الإجراء التكنولوجي يهدف إلى تتبع انتشار الوباء، فإنه يُقيد حرية الفرد، ويجعل خصوصياته تتعرض للمتابعة والمراقبة، وهو إحساس/فعل سيجعل الفرد يعيد النظر في تحركاته، وانتقاله جغرافيا، والانتباه إلى كلامه وانفعاله، مبينا أن دخول تطبيق تكنولوجي خاصة عندما يكون بصيغة قانونية، فإنه يؤثر في سلوك الفرد، ويجبره على اختيار سلوك جديد في حياته، وفي تعامله مع المكان والزمن والإنسان.

ويعتبر كرام أن اقترابنا المختلف مع الثورة الرقمية، وإحساسنا بالتغير في نمط الحياة، وطبيعة الاهتمامات، وشكل التواصل الاجتماعي، اتضح بالملموس مع وباء كورونا الذي ضرب أغلب العالم، بدأ بالصين، لينتقل إلى العالم، تاركا وراءه ضحايا بشرية، وأزمات اقتصادية، وتوترات سياسية، وأعطابًا اجتماعية… وسؤالا كبيرا حول: كيف سنوجد بعد كورونا؟، وتتوالد عن السؤال أسئلة متناسلة: ما الذي ضاع منا زمن كورونا؟ ما الذي أخذته الجائحة معها، وهي تودع العالم، بعد أن ألقت به في حيرة فلسفية حول معنى وجوده اجتماعيا، واقتصاديا وسياسيا وثقافيا؟ وكيف ستعيش البشرية علاقاتها الاجتماعية، بعد أن جربت تحت ضغط الوباء التباعد الاجتماعي؟ هل سيتوارى الرعب الذي حملته كورونا معها، أم سيستمر يلازم الإنسان ويلاحقه خاصة مع التضارب السياسي حول مصدر الوباء، واللقاح؟

ويشير المؤلف إلى أن حضور التكنولوجيا في زمن الوباء كان منقذا واقعيا وعمليا للإنسان، ولعبت دورا دفاعيا عن الإنسان، وصحته، وعمله، وتعليمه، وإعلامه، ومختلف الخدمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية، مشيرا الى ما قالته الدكتورة سوزان بيلر، الأمينة العامة للفيدرالية الدولية للروبوت: “إن الروبوتات لديها إمكانات كبيرة لدعمنا في وباء كورونا الخطير الحالي”، وهذا الوضع الوبائي تطلب التكيف مع الوضعية الجديدة التي فرضها الوباء، بإلزام الشعوب على الحجر المنزلي، وإجبار الناس على التباعد الاجتماعي، فكان لا بد من التعايش مع الوضع، وتكييف الحياة الجديدة مع شروط الوباء عبر خدمات التكنولوجيا. وقد ظهر مفهوم التكيف أو التعايش مع الوضعيات الجديدة باعتباره احتمالاً من الاحتمالات الممكنة الحدوث، وبالتالي، على الدول تبني استراتيجيات المواجهة والدفاع في الوقت ذاته بواسطة التكنولوجيا وخدماتها.

ويرى كرام أن التأخر في التعامل مع التكنولوجيا بالإنتاج المثمر للإنسان، وتبني خدماتها التي تقدم للإنسان اقتراحات تنموية، وحلولاً للمشاكل، ينعكس على سياسة مواجهة الأوبئة أو الأزمات. فالصين التي كانت نقطة انطلاق الوباء، وتحديدًا بمدينة ووهان، استخدمت الأسلحة التكنولوجية لمواجهة تفشي الفيروس بالذكاء الاصطناعي، مثل روبوتات تسليم الطلبات، التي تكلفت بنقل الحاجيات الضرورية (السلع)، والإمدادات الطبية العاجلة، كما مكَنت البيانات الرقمية من حل المشاكل التي واجهها الاقتصاد. ووفقًا للفيدرالية الدولية للروبوت فإن الصين “هي الدولة التي تمتلك أكبر عدد من الروبوتات الصناعية منذ العام 2016. وستنتج الصين في العام 2020، 150.000 وحدة من الروبوتات، وسيكون لديها 950300 روبوت صناعي قيد التشغيل.