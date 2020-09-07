الإنفاق على السفر يتراجع 306 ملايين دينار

محمد أبو الغنم

عمان- تراجع إنفاق الأردنيين على السفر بمقدار 306 ملايين دينار بنسبة وصلت الى 61.5 % خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.

وسجل إنفاق الأردنيين على السفر للخارج خلال النصف الأول من العام الحالي 191.1 مليون دينار أو ما يعادل 273 مليون دولار مقارنة بـ497 مليون دينار أو ما يعادل 710 ملايين دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ حجم تراجع إنفاق الأردنيين على السفر نحو 306 ملايين دينار أو ما يعادل 437 مليون دولار.

وجاء التراجع الذي شهده إنفاق الأردنيين على السفر جراء جائحة “كورونا” التي أثرت على القطاعات كافة بشكل عام وعلى القطاع السياحي بشكل خاص الذي كان من أكثر القطاعات تضررا، حسب عاملين في القطاع السياحي.

وقال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر شاهر حمدان “إن التراجع الواضح في إنفاق الأردنيين على السفر جاء نتيجة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وأدت الى إغلاق معظم دول العالم مطاراتها وأوقفت عمليات الدخول الى أراضيها لغايات الحيطة والحذر وحتى تستطيع السيطرة على الجائحة”.

وأكد حمدان أن التراجع الذي شهده الدخل السياحي والإنفاق متوقع بسبب توقف عمليات السفر الى الدول والتركيز على السياحة الداخلية لعدم وجود سبل للسفر.

وأشار الى أن خوف المواطنين من السفر الى الخارج المرتبط بـ”كورونا” سبب رئيسي لتراجع أرقام السياحة ليس على مستوى المملكة بل على مستوى العالم بدوله كافة.

واتفق مدير مكتب سياحة وسفر ممدوح العلي على أن النتائج المعلنة حول الإنفاق على السفر متوقعة وملموسة على أرض الواقع.

وقال العلي إن جائحة “كورونا” أثرت على القطاعات كافة، خاصة الاقتصادية بمختلف دول العالم، وكان الضرر الأكبر على القطاع السياحي الذي يعاني من أزمة حقيقية منذ بداية الجائحة.