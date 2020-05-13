الإيجاز الإعلامي اليومي لمستجدات كورونا سينشر نصّاً

عمان – الغد – قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة إن الإيجاز الإعلامي اليومي حول مستجدات كورونا سيكون اليوم، الأربعاء 13 أيّار، بصيغة موجز ينشر نصّاً كبيان صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحّة لجميع وسائل الإعلام قرابة الساعة السادسة مساء.

ولفت العضايلة إلى أنّ الإيجازات التلفزيونيّة ستستمرّ خلال الأيّام المقبلة، وفق الحاجة، وبحسب توفّر معلومات من المهم إتاحتها للمواطنين، مشيراً إلى قرار عودة المؤتمرات الصحفيّة واللقاءات التفاعليّة اعتباراً من الأسبوع المقبل، ووفقاً لمعايير الوقاية والسلامة العامّة.