آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الإيجاز الإعلامي اليومي لمستجدات كورونا سينشر نصّاً

منذ 3 ساعات
وزيرا الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة والصحة الدكتور سعد جابر خلال إيجاز صحفي أمس -(بترا)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة إن الإيجاز الإعلامي اليومي حول مستجدات كورونا سيكون اليوم، الأربعاء 13 أيّار، بصيغة موجز ينشر نصّاً كبيان صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحّة لجميع وسائل الإعلام قرابة الساعة السادسة مساء.

ولفت العضايلة إلى أنّ الإيجازات التلفزيونيّة ستستمرّ خلال الأيّام المقبلة، وفق الحاجة، وبحسب توفّر معلومات من المهم إتاحتها للمواطنين، مشيراً إلى قرار عودة المؤتمرات الصحفيّة واللقاءات التفاعليّة اعتباراً من الأسبوع المقبل، ووفقاً لمعايير الوقاية والسلامة العامّة.

مقالات ذات صلة

مبنى وزارة الصحة في عمان -(تصوير: محمد مغايضة)

“الصحة”: لا إصابات بـ”كورونا” داخل المملكة وتسجيل 6 حالات لقادمين من الخارج

منذ ساعتين

ما يقارب 18% نسبة انجاز مشروع حافلات التردد السريع عمان الزرقاء

منذ ساعتين

147.6 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي للربع الأول من العام 2020

منذ ساعتين

الرزاز: الشعب الأردني جسد أسمى قيم التكافل والتراحم خلال رمضان وأزمة كورونا

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock