الإيجاز الصحفي لقرارات مجلس الوزراء: استمرار الدعم النقدي للخبز

عمان- الغد- عُقِد في دار رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء إيجاز صحفي حول أبرز قرارات مجلس الوزراء تحدّث خلاله وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، ووزير التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات.

وأكّد العضايلة خلال الإيجاز حرص الحكومة على التواصل مع جميع وسائل الإعلام، وستكون هناك مؤتمرات صحفية متاحة للجميع، لافتاً إلى أن الإيجاز الصحفي لقرارات مجلس الوزراء مخصص لمحطّات التلفزة المحليّة.

وبيّن العضايلة أن مجلس الوزراء ناقش خلال جلسته اليوم العديد من الموضوعات والقضايا ذات الأهميّة، من أبرزها الأسس المتعلقة بموضوع دعم الخبز.

بدورها، أكّدت وزير التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات التزام الحكومة، وللسنة الثالثة على التوالي، بتقديم الدعم النقدي للخبز للمواطنين المستحقّين، مؤكدة “استمرار تقديم المبلغ الذي تمّ التوافق عليه خلال سنوات سابقة بواقع 27 ديناراً حصة الفرد سنويّاً”.

وأشارت إلى أنّ الجديد في هذا العام نقل ملف دعم الخبز إلى وزارة التنمية الاجتماعيّة، وتحديداً إلى صندوق المعونة الوطنيّة؛ بهدف الاستفادة من قاعدة بيانات السجلّ الموحّد الذي يحتوي بيانات تفصيليّة عن الأُسر، يتمّ الاستناد إليها لتحديد المستحقّين، والتحقّق من توجيه هذا الدعم إلى مستحقّيه.

وأشارت إسحاقات إلى أنّه تمّ الإبقاء على سقف دخل الأسرة المستفيدة بواقع ألف دينار مع إدخال عدد من الضوابط المرتبطة بالملكيّات مثل: الأبنية والعقارات وغيرها.

ولفتت إلى أنّ موعد تقديم طلبات الدعم النقدي للخبز سيكون منتصف آذار المقبل، فيما سيكون موعد الصرف خلال شهر رمضان المبارك؛ مؤكدة أنّ تقديم الطلبات سيكون إلكترونيّاً، كما أن تسليم المبالغ للمستحقّين سيكون من خلال الحسابات البنكيّة والمحافظ الإلكترونيّة.

وفي سياق متّصل، أكّدت إسحاقات أنّ منتسبي القوّات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة، وكذلك المستفيدين من صندوق المعونة الوطنيّة يستحقّون الدعم بالمجمل، وغير مطالبين بتقديم طلبات الاستفادة من الدعم.