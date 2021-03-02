الإيرادات الجمركية ترتفع 6 % في شهرين

هبة العيساوي

عمان- ارتفعت قيمة الإيرادات الجمركية في أول شهرين من العام الحالي بنسبة 6 % أو ما مقداره 15.12 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات أصدرتها دائرة الجمارك العامة.

ووفقا للبيانات التي حصلت “الغد” على نسخة منها، بلغت قيمة الإيرادات الجمركية في أول شهرين من العام الحالي 264.014 مليون دينار مقارنة مع 248.8 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت دائرة الجمارك الأردنية قد حصلت نحو 1.447 مليار دينار خلال العام الماضي من جميع دوائر الأردن، بحسب تصريحات سابقة لمديرها لجمارك عبدالمجيد الرحامنة.

وقال الرحامنة “إن مستوردات الأردن خلال العام الماضي بلغت 9.2 مليار دينار، مشيرا إلى أن “ما حصلته الجمارك من هذا المبلغ هو مليار و20 مليون”.

ولفت إلى أن دائرة جمارك معنية بتحصيل الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وجميع الضرائب التي لها علاقة بالمبيعات من ضريبة خاصة نسبية ونوعية وعلى المستوردات.

وأضاف الرحامنة ” ان الرسوم الجمركية ارتفعت خلال العام الماضي لتصل إلى نحو 245 مليون دينار مقارنة مع العام 2019 إذ بلغت 239 مليون بزيادة قدرها 6 ملايين دينار في الرسوم الجمركية على الرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد”.

وأشار إلى أن ما تحصله دائرة الجمارك هو جزء بسيط يومي من عمل الدائرة، إذ إن الهدف من وجود الدائرة “تسهيل التجارة وأمن التجارة”.