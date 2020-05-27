الإيرادات الضريبية ترتفع %11 في الربع الأول

هبة العيساوي

عمان – ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 11 % أو ما مقداره 116 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب نشرة وزارة المالية.

وبلغت الإيرادات الضريبية في نهاية شهر آذار (مارس) الماضي 1.164 مليار دينار مقارنة مع 1.048 مليارا في الفترة نفسها من العام الماضي.

واستحوذت الإيرادات الضريبية على ما نسبته 78.5 % من إجمالي الإيرادات المحلية والتي بلغت في الربع الأول من العام الحالي 1.482 مليار دينار.

وشكلت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي نسبة 15.4 % من الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة عن النسبة نفسها خلال الفترة نفسها من العام الماضي إذ كانت تبلغ 13.5 %.

وعودة إلى نشرة المالية، فقد ارتفعت قيمة الإيرادات الضريبية من السلع والخدمات في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 15.4 % إلى 810.2 مليون دينار مقارنة مع 701.6 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

واستحوذت الضريبة العامة على السلع والخدمات على النسبة الكبرى من الإيرادات الضريبية؛ إذ شكلت نحو 70 % منها.

وبلغت الإيرادات الضريبية على الدخل والأرباح في الربع الأول من العام الحالي 283.1 مليون دينار مقارنة مع 257.5 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت تلك الإيرادات الضريبية خلال فترة المقارنة بنسبة 10 %، وشكلت نحو 24.3 % من إجمالي الإيرادات الضريبية.

إلى ذلك، بالنظر إلى باقي الإيرادات الضريبية فقد توزعت في الربع الأول من العام الحالي بين 62.2 مليون دينار لبند الضرائب على المعاملات التجارية والدولية والتي تراجعت بنسبة 10.7 % مقارنة مع 69.7 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

في حين بلغت الإيرادات الضريبية من معاملات بيع العقار 9.3 مليون دينار مقارنة مع 19.4 مليون في فترة المقارنة نفسها بتراجع نسبته 52 %. يشار إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت في الموازنة العامة خلال العام الماضي بنسبة 3.3 % أو ما مقداره 150 مليون دينار مقارنة مع مستواها في العام 2018.

وبلغت الإيرادات الضريبية في العام الماضي نحو 4.68 مليار دينار مقارنة مع 4.535 مليار دينار في العام 2018.

وقدرت الحكومة قيمة تلك الإيرادات في موازنة العام الحالي بمبلغ 5.65 مليار دينار.