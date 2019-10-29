الإيرادات الضريبية تنمو 1 % في 8 أشهر

هبة العيساوي

عمان- شهدت الإيرادات الضريبية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نموا طفيفا بنسبة 1 % أو ما مقداره 28 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب نشرة وزارة المالية.

وبلغت قيمة الإيرادات الضريبية في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 3.063 مليار دينار مقارنة مع 3.035 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام 2018.

والسبب وراء هذا النمو المتواضع هو الزيادة في ايرادات ضريبة الدخل ولكن في المقابل انخفاض في إيرادات الضريبة العامة على السلع والخدمات، وضريبة المعاملات العقارية، وضريبة المعاملات الدولية.

واستحوذت الإيرادات الضريبية على ما نسبته 64.8 % من إجمالي الإيرادات المحلية والتي بلغت في أول ثمانية أشهر من العام الحالي 4.721 مليار دينار.

وشكلت تلك الإيرادات الضريبية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نسبة 14.6 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 15.2 % خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي التفاصيل تراجعت قيمة الإيرادت الضريبة من السلع والخدمات في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 1.4 % إلى 1.973 مليار دينار مقارنة مع 2.001 مليار في نفس الفترة من العام الماضي.

واستحوذت ضريبة السلع والخدمات على نسبة 64.4 % من إجمالي الإيرادات الضريبية في الأشهر الثمانية الأولى، ونسبة 41.7 % من الإيرادات المحلية.

في حين بلغت قيمة الايرادات الضريبية على الدخل والأرباح في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 859.7 مليون دينار مقارنة مع 779.4 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت تلك الإيرادات الضريبية خلال فترة المقارنة بنسبة 10.3 %، وشكلت ما نسبته 28 % من الإيرادات الضريبية ونحو 18.1 % من إجمالي الإيرادات المحلية.

وباقي الايرادات الضريبية توزعت في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بين 179.8 مليون دينار لبند الضرائب على المعاملات التجارية والدولية والتي تراجعت بنسبة 6.4 % مقارنة مع 192.1 مليون في نفس الفترة من العام 2018.

في حين بلغت الإيرادات الضريبية من معاملات بيع العقار 50.8 مليون دينار مقارنة مع 61.8 مليون في نفس فترة المقارنة بتراجع نسبته 17.7 %.

يشار إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت في الموازنة العامة خلال العام الماضي بنسبة 4.4 % أو ما مقداره 192 مليون دينار مقارنة مع مستواها في العام 2017.

وبلغت الإيرادات الضريبية في العام الماضي نحو 4.535 مليار دينار مقارنة مع 4.343 مليار دينار في العام 2017.

وقدرت الحكومة قيمة تلك الإيرادات في موازنة العام الحالي بمبلغ 5.273 مليار دينار.