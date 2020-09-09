الإيراني دائي.. الهدف القادم لكريستيانو بعد تجاوز 100 هدف دولي

مدريد – بات أمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أصبح أول لاعب أوروبي يتخطى 100 هدف مع منتخب بلاده، هدفا جديدا يتمثل في تجاوز الإيراني علي دائي، الأعلى تسجيلا للأهداف دوليا في العالم.

وسجل دائي، الذي اعتزل اللعب قبل 13 عاما، 109 أهدافا مع منتخب إيران، في حين وصل نجم يوفنتوس لـ101 هدفا بقميص البرتغال، بعدما سجل ثنائية أمس في سولنا أمام السويد (2-0)، في مباراة ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وحقق علي دائي، الذي يعتبر من أفضل اللاعبين الآسيويين على الإطلاق، هذا العدد من الأهداف في 149 مباراة، بينما تجاوز كريستيانو المائة في 165 مباراة.

وبهذه اللياقة والحالة البدنية الاستثنائية في سن الخامسة والثلاثين، لا يزال أمامه وقت طويل ليضيف رقما قياسيا آخر إلى سجله الحافل.

وفي كرة القدم الأوروبية، يليه الأسطورة فيرينك بوشكاش الذي سجل 84 هدفا مع المنتخبين المجري والإسباني، يتبعه مجري اسطوري آخر هو ساندور كوتشيتش بـ 75 هدفا مع منتخب بلاده.

ويليهم في القائمة، الألمانيان ميروسلاف كلوزه وجيرد مولر، 71 و 68 هدفا على الترتيب، وهذا الرقم الأخير حققه أيضا الأيرلندي روبي كين، في حين سجل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ، الذي لا يزال يلعب ولكن ليس دوليا، 62 هدفا.

ومن بين أفضل اللاعبين الذين لا يزالوا على الساحة، جاء البولندي روبرت ليفاندوسكي، مهاجم بايرن ميونخ الذي سجل 61 هدفا مع منتخب بلاده في 112 مباراة، بواقع ثلاثة أهداف أكثر من الإسباني ديفيد فيا على سبيل المثال والبوسني إيدن دزيكو.

وهز لاعب ريال مدريد السابق، الشباك مع منتخب بلاده في 66 مباراة، حقق خلالها 15 ثنائية وتسعة “هاتريك” (ثلاثة أهداف) واثنين “بوكر” (رباعية). (إفي)