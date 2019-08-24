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الإيطالي ستراماتشوني ينفجر غضبا خلال مؤتمر صحفي – فيديو

منذ ساعتين

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مدن – ظهر المدرب الإيطالي ​أندريا ستراماتشوني​ المدير الفني لنادي ​إستقلال طهران الإيراني​ بحالة عصبية غير معتادة خلال مؤتمر صحفي بعد مباراة لفريقه أمام فريق ماشين، وإنتهت المباراة بخسارة إستقلال بنتيجة 1-0.

وقال المدرب السابق للإنتر في سياق حديثه: “لم نستحق الخسارة ولم يعجبني تصرف بعض اللاعبين وهذا أمر كان يمكن أن نتفاداه لكن هذه حال كرة القدم”.

وأضاف: “لقد مرّ عليّ شهرين مليئين بالمشاكل، لكني لن أستسلم، ما حصل اليوم هو امر خارج عن الإحترام لمدرب محترف مثلي. لأنك إذا أتيت إلى إيطاليا وقاموا بقطع عليك مترجمك فهذا ماذا يُسمى؟ أليس تخريبا؟ سأبقى هنا من أجل المشجعين الرائعين، مبروك لماشين وقد إنتهى الأمر، شكرا جزيلا”.

وكانت تقارير صحفية في وقت سابق قد أشارت إلى أن ستراماتشوني غاضب من تصرف إدارة النادي الإيراني معه بسبب عدم تعاقدها مع لاعبين جدد مخالفة بذلك الإتفاق الذي جرى بينهما قبل توليه مهمة تدريب الفريق.

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