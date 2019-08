الإيطالي ستراماتشوني ينفجر غضبا خلال مؤتمر صحفي – فيديو

مدن – ظهر المدرب الإيطالي ​أندريا ستراماتشوني​ المدير الفني لنادي ​إستقلال طهران الإيراني​ بحالة عصبية غير معتادة خلال مؤتمر صحفي بعد مباراة لفريقه أمام فريق ماشين، وإنتهت المباراة بخسارة إستقلال بنتيجة 1-0.

وقال المدرب السابق للإنتر في سياق حديثه: “لم نستحق الخسارة ولم يعجبني تصرف بعض اللاعبين وهذا أمر كان يمكن أن نتفاداه لكن هذه حال كرة القدم”.

One of the great press conference rants from Italian coach Andrea Stramaccioni who is coaching in Iran! 😂🇮🇹⚽

The translator couldn't get a word in. pic.twitter.com/3E1mfL3RwC

