الإيقاع بشبكة تهريب مخدرات تابعة لتجار إقليميين

أكّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تمكنوا من إلقاء القبض على أعضاء شبكة إقليمية لتهريب المخدرات، بعد ثلاثة أشهر من المتابعة والتحقيق وتحبط تهريبهم لـ800 ألف حبة مخدرة لإحدى دول الجوار.

وفي التفاصيل، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ معلومات استخبارية وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر عن شبكة جرمية لتهريب المخدرات تعمل داخل المملكة وتمتد بارتباطات مع شبكة إقليمية لتهريب المواد المخدرة.

وتابع الناطق الإعلامي أنه وعلى مدى ثلاثة أشهر تولى فريق تحقيقي خاص من الإدارة متابعة المعلومات وجمع ما توفر من معلومات من داخل المملكة وخارجها، إذ قادتهم تلك الجهود لتحديد أعضاء تلك الشبكة داخل المملكة وأماكن نشاطاتهم وإخفائهم للمواد المخدرة في محافظات العاصمة والمفرق والزرقاء ولواء الرصيفة.

وأشار إلى أنه وبعد التأكد من المعلومات والمواقع كافة جرت مداهمتها جميعا وفي الوقت ذاته، إذ أُلقي القبض على خمسة أشخاص؛ أربعة منهم من جنسية عربية، وهم جزء من حلقة إقليمية للاتجار والتهريب لدول الإقليم.

وأضاف أنه بتفتيش المواقع جرى ضبط 85 كرتونة تحوي مواد تنظيف، أُخفي بداخلها 800 ألف حبة مخدرة (150 كغم) بطريقة مخفية أعدت تمهيدا لتهريبها لإحدى دول الجوار وما زالت التحقيقات جارية.