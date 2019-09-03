“الائتمان العسكري” يطلق تطبيق الموبايل البنكي

عمان- الغد– عقد صندوق الائتمان العسكري، أمس، مؤتمراً صحفياً بمناسبة إطلاق تطبيق الموبايل البنكي للصندوق كخدمة جديدة لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، والحديث عن آخر التطورات والمنجزات التي تخص أعمال الصندوق.

وقال مدير عام الصندوق حسن العواودة “إن تطبيق الموبايل البنكي الخاص يمكن المستخدمين من التعرف على أرصدة الحسابات لدى الصندوق والحركات المالية، إضافة الى مشاهدة حساب التمويل الخاص والأقساط الشهرية المستحقة والمتبقية”.

وأضاف العواودة أنه يمكن من خلال تحميل التطبيق على الهواتف الذكية App Store / Play Store تسديد الفواتير التي تشمل (المياه، الكهرباء، الضريبة، مخالفات السير، بطاقات الشحن المدفوعة)، وفواتير الخطوط من جميع شركات الاتصالات وجميع أنواع الفواتير ضمن خدمة (اي فواتيركم) المتعددة للدوائر الحكومية والرسمية كافة.

يشار الى أن الصندوق أنشئ بإرادة ملكية سامية في العام 2010، في إطار حرص جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة على تنفيذ برامج تلبي احتياجات منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.