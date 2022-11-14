الابتزازي والمبتز

يديعوت آحرونوت

ناحوم برنياع 14/11/2022

للائتلاف الذي يشكله نتنياهو توجد ميزة بارزة واحدة مقارنة مع سابقه: فهو متماسك، موحد في ارائه ويقف صلبا من خلف زعيم واحد. احد من عناصره لا يوجد له ائتلاف آخر – لا للحريديم، لا لشاس، لا للصهيونية الدينية ولا لليكود. امامنا كتلة كاملة، متماسكة، متراصة وحزبي كبير، حزب حاكم، على رأسها. في مثل هذه الكتلة رئيس الوزراء غير قابل للابتزاز. احد لا يمكنه أن يهدده لا كتلة ولا نائب فرد. هو حر في أن يشكل حكومة احلامه كما يشاء.

فور اتضاح نتائج الانتخابات حدد نتنياهو لنفسه سلم اولويات. مثل سائق على الطرق سألت نفسه ما هو الاهم لي أن اصل الى المقصد في اسرع وقت ممكن أم اصل اليه باكثر بامان ممكن. فاختار نتنياهو المسار السريع. ترسيم الحكومة في غضون ايام هو حاجة عليا. كل ما تبقى – تعيينات، ميزانيات، قوانين، خطوط اساس – سيلقى به من المركبة، على الا يتأخر احتلال مكتب رئيس الوزراء للحظة. ليس بلفور، ليس مهما. الشركاء المستقبليون للائتلاف ليسوا اغبياء. فقد شنوا الضعف وتصرفوا بما يتناسب مع ذلك. السياسيون الحريديون كسروا رؤوسهم كي يجدوا بنودا ظلم فيها ناخبوهم في الحكومة المنصرفة. كانوا يعرفون ان مهمتهم ستكون صعبة: رغم كل الادعاءات بالشرور، الكراهية واللاسامية السلطوية، فانه عمليا لم يقع لناخبيهم اي شر. القليل الذي حاول ليبرمان ان يغيره عرقله نير اورباخ وعرقله الاخرون. الاصلاحات التي تصدرها يوعز هيندل ومتان كهانا علقت في معظمها في محكمة العدل العليا.

عندما لا يكون هناك شيء يستوجب الاصلاح فانهم يختلقون مطالب جديدة. مضاعفة المخصصات لطلاب الدين، منح مالية للمؤسسات الحريدية التي ترفض ادخال التعليم الاساس والدرة التي على التاج – فقرة التغلب التي ستمنع الرقابة القضائية على خطة الائتلاف، بما فيها الخطوة التي ستسوغ نهائيا الاعفاء من التجنيد. الفقر، الجهل، الانغلاق، هذه هي الانجازات التي تجلبها الاحزاب لناخبيها.

السياسيون الحريديون متواضعون مقارنة ببن غفير وسموتريتش. بترشح بن غفير لوزارة الامن الداخلي كتبت غير قليل، قبل وبعد الانتخابات. من كل افعال واعمال نتنياهو، بما في ذلك الملفات التي يتهم بها، فان هذه الفعلة في نظري هي الاكثر تسيبا. يتبين اني في الاقلية: الساحة السياسية وكذا مراسلو التلفزيون يتعاطون مع ايداع شرطة اسرائيل في يد صاحب سوابق كموضوع طبيعي، سليم ومعقول. الناس يتوقعون منه اعمالا عظيمة – البعض يأملون أن يحل مشاكل الامن الشخصي لديهم، آخرون يأملون في أن يفجر باستفزازاته الشرق الاوسط.

وقاحة خصمه وشريكه سموتريتش لا تقل ابهارا. فهو يطالب بان يعين وزير الدفاع او وزير المالية. ونتنياهو يسير باتجاهه: فقد ضاقت له الطريق. سألت واحدا من رؤساء الائتلاف المستقبلي هل يوجد احتمال لان يعين سموتريتش وزيرا للدفاع. هذا غير معقول لكنه ليس متعذرا، قال لي. قبلت: لنفترض للحظة انه سيكون هو الرجل الذي سيستقر في الطابق الـ14 في المعسكر الذي يحمل اسم اسحق رابين. ماذا يعني هذا.

ان الوظيفة التقليدية لوزير الدفاع هو أن يكون جسرا بين الجيش والقيادة السياسية، والادق، جسر وسور. عندما سيجلس في الكابينت اللاحق شخصيات مثل بن غفير وسموتريتش والمجرورون وراءهم من الليكود، فان وظيفته أن يكون سورا. في قسم كبير من الهجمات والعمليات العسكرية خلف الحدود هو المحطة المقرة – او اللاغية – الاخيرة. هو يمكنه أن يكون مواطنا لم يخدم في الجيش. آرنس وبيرس هما نموذجان جيدان – لكن توجد اهمية كبرى للتجربة التي روكمت في الكبد وفي لجنة الخارجية والامن.

سموتريتش، مثل بن غفير، يعرف جهاز الامن من الجانب المعاكس – كمشبوه بمخالفات ارهاب تملص من المحاكمة والعقاب. هذه ليست بالضبط التجربة اللازمة لوزير دفاع. احد المواضيع المركزية في عمر وزير الدفاع هو العلاقة مع جهاز الامن الاميركي. ماضي سموتريتش هو بداية غير ناجحة ولا سيما مع ادارة ديمقراطية. هو بداية غير ناجحة ايضا مع الاوروبيين مع مصر.

عمليا، وزير الدفاع هو صاحب السيادة في الضفة.