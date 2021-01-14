“الابتكار في البحث والتطوير”.. جلسة تثقيفية في”شومان”

عمان- الغد- نظمت المكتبة العامة في مؤسسة عبدالحميد شومان/ ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، مساء أمس الأربعاء، جلسة تثقيفية بعنوان ” الابتكار في البحث والتطوير وتأثيره على النمو الاقتصادي”، تحدث فيها الباحث في الذكاء الاصطناعي- جامعة اكسفورد في المملكة المتحدة المهندس سائد الخوالدة، وأدارها الدكتور طارق حسين من الجامعة الأردنية.

وتناول المتحدث الخوالدة خلال الجلسة، عدة محاور رئيسة تتمثل في ماهية الابتكار في البحث والتطوير، وأهميته للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأهم مجالاته في الوقت الحالي، ومدى حاجة الأردن الى الاستثمار بالابتكار في البحث والتطوير وكيف يؤثر الابتكار في البحث والتطوير في اقتصادات الدول؟ وأعطى المملكة المتحدة مثالا.

وقال ان البحث العلمي هو الأساس في تطوير أي منتج والمبادئ الأساسية في الصناعات، مشيرا الى أهمية التدريب وتطوير القدرات قبل التوجه الى أي منتج جديد.

وأشار الخوالدة الى الفرق بين البحث والتطوير الموجود في الشركات والجامعات، مبينا ان الغاية منه في الجامعات هو تطوير العلم للمعرفة، بينما هو في الشركات من لتطوير المنتجات التي تلبي حاجات المجتمع، موضحا ان البحث والتطوير يعمل على حل المشكلات والتفكير في المستقبل وخاصة في المجالات التكنولوجية وإيجاد المنافسة في السوق خاصة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

وبين ان طلبات براءات الاختراع في الأردن خلال السنوات الأخيرة تضاءلت بسبب ضعف إدارة تمويل البحث العلمي وعدم فاعليتها، مشيرا الى أهمية وجود شراكة حقيقية بين القطاع التعليمي والقطاع الخاص، إضافة الى إيجاد تشريعات فاعلية لدعم البحث والتطوير في الشركات لترجمة الأبحاث العلمية الى منتجات حقيقية.

وكان الدكتور طارق حسين قد أشار في مداخلته خلال الجلسة، الى ايمان مؤسسة عبد الحميد شومان بأهمية البحث العلمي والباحثين لحل المشكلات والتطوير وتوفير حاجات المجتمع، لذلك تعمل المؤسسة على دعم البحث العلمي وتشجيعه في الجامعات والمؤسسات والمراكز العلمية والبحثية الأردنية من خلال صندوق عبد الحميد شومان لدعم البحث العلمي. يشار الى ان مكتبة عبد الحميد شومان تعمل باستمرار على تنظيم جلسات تثقيفية لروادها تتناول مواضيع توعوية وتكنولوجية وتوجهات عالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وذلك تعزيزاً لدور المكتبة كمركز ثقافي ومجتمعي يعنى بكل ما يهم المجتمع تحت مظلة الثقافة والعلوم.