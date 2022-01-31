الاتحادات الرياضية تلبي النداء بمشاركة واسعة في مبادرة “المدينة مدينتنا”

مهند جويلس

عمان – شاركت مجموعة من الرياضيين التابعين للاتحادات الرياضية أمس، في الحملة التي أطلقتها اللجنة الأولمبية مع اتحاد الريشة الطائرة، والتي تهدف إزالة الأضرار الناتجة عن المنخفض الجوي الأخير داخل مدينة الحسين للشباب.

وحملت المبادرة اسم “المدينة مدينتنا”، وتهدف للاعتناء أكثر في مرافق المدينة الرياضية، وذلك في تعاون مشترك ما بين الرياضيين، وكوادر المدينة، وانطلقت الحملة من حس المسؤولية الاجتماعية تجاه الممتلكات العامة، وحرصا على إزالة الأضرار التي لحقت بالأشجار داخل المدينة الرياضية.

وشاركت اتحادات رياضية في هذه الحملة إلى جانب اتحاد الريشة الطائرة، الذي أطلق هذه الفكرة، وتبنتها اللجنة الأولمبية، مثل اتحادات الكيك بوكسينغ، المصارعة، الجودو، كرة اليد، كرة الطاولة، الملاكمة، إضافة إلى عدد كبير من موظفي الكادر الإداري للجنة الأولمبية.

وأرسلت اللجنة الأولمبية كتابا أول من أمس للاتحادات الرياضية، تبين من خلاله حجم الضرر الذي وقع داخل المدينة، مع الإيعاز بإرسال كوادر بشرية للمساهمة في إنقاذ المدينة الرياضية، وإعادة الأمور إلى نصابها.

وستستمر الحملة التي انطلقت أمس من أمام العيادة الطبية في الغابة الرياضية، إلى موعد غير محدد بحسب المسؤولين عليها، إذ أن الأضرار بحسب ما يتردد من موظفي المدينة كبير جدا، وتحتاج إلى عدة أيام وكوادر بشرية لإنقاذ المدينة.

بدوره، قال مدير الإعلام في اللجنة الأولمبية زيد صرايرة، إن غالبية الاتحادات الرياضية حضرت صباح أمس، من أجل إصلاح الأضرار التي حصلت في المدينة الرياضية، مشيدا بالجهود التي بذلت من قبل الرياضيين وجميع كوادر الاتحادات التي حضرت للمكان.

وبين صرايرة لـ “الغد”، أن المشهد كان حضاريا ومشجعا من قبل المشاركين في الحملة، لإصلاح الأضرار التي لحقت بمرافق المدينة الرياضية، مع إشارته إلى أن العمل شمل كافة أماكن المدينة، وأضاف: “هدفنا إعادة المدينة الرياضية التي تحتوي جميع الرياضين والاتحادات إلى أفضل مما كانت عليه سابقا، واللجنة الأولمبية هدفت إلى دعوة الرياضيين لتتكاتف الجهود، وسنستمر في الحملة إلى أن تعود الحياة الطبيعية في المدينة”.

وذكر أمين سر اتحاد الريشة الطائرة عمر بني هاني، أن المبادرة جاءت من قبل الاتحاد، انطلاقا من حس المسؤولية لدى كوادره، مقدرا تجاوب اللجنة الأولمبية وتبنيها للحملة، وتوجيه الدعوة لكافة الاتحادات الرياضية للمساهمة بها.

وأفاد بني هاني أن 15 شخصا من مدربين ولاعبين وإداريين من اتحاد الريشة، شاركوا أمس في الحملة، والتي لم يحدد موعد انتهائها بعد، مشيرا إلى أن الاتحادات الرياضية تستفيد بشكل كبير من مرافق المدينة، ويجب عليها أن تبادر بمساعدتها المدينة قبل غيرها من الأشخاص حسب رأيه.

وبين رئيس اتحاد الكيك بوكسنغ سامي الوحش، أن كوادر الاتحاد حرصت على المشاركة في الحملة، تحت إشراف المدرب عيسى أبو نصار، إذ يقدر عدد الرياضيين التابعين للاتحاد ممن شاركوا 45 شخصا.

ولفت الوحش إلى أن الاتحاد لبى نداء اللجنة الأولمبية دون تردد، من أجل إعادة الحياة والروح في المدينة الرياضية، مشيرا إلى أن العمل مستمر من قبل لاعبين الاتحاد، لغاية إعادة المدينة إلى سابق عهدها وأفضل.

من جهتها، أشارت عضو مجلس إدارة اتحاد الملاكمة إيناس حسيبا، إلى ان أن اتحاد الملاكمة لم يتردد في تلبية دعوة اللجنة الأولمبية، من خلال حضور 25 لاعبا في الحملة، علما بأن الأضرار التي لحقت بالمدينة، أثرت على تدريباتهم خلال الأيام الماضية، فتوقفوا عن التمارين خلال الأيام الماضية داخل حرم المدينة، مع الاكتفاء في التدرب بمراكز الإعداد.

وأوضحت حسيبا أن العمل لم ينته بعد بسبب وقوع أشجار كبيرة حجما وعمرا، وتحتاج إلى آليات ومعدات ثقيلة لإزالتها، مؤكدة بأن الغابة الرياضية التي تعد متنفس جميع الرياضيين، هي الأكثر ضررا جراء المنخفض الجوي.