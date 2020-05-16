بلال الغلاييني

عمان – المحت مصادر مطلعة، أن لجنة الأوبئة والجهات المعنية التي تشرف على ادارة ازمة جائحة كورونا، أن فترة ايقاف النشاطات الرياضية والشبابية، واغلاق الملاعب والمنشآت في محافظات ومدن المملكة كافة، قد تمتد حتى نهاية العام الحالي، وفق الحالة الصحية والمستجدات التي تطرأ في وقتها.

في الوقت الذي اكدت فيه ذات المصادر، أن الرياضة والفعاليات الشبابية، سيكون القطاع الأخير الذي سيسمح له بالعمل بعد الإعلان عن القضاء على فيروس كورونا بصورة رسمية.

واكدت لجنة الأوبئة في اكثر من مناسبة وحسب الإجراءات المتبعة حاليا في مواجهة هذه الجائحة، انها هي الوحيدة التي تقرر عن مواعيد عودة القطاعات كافة، والتي تستند فيها على الحالة الصحية لكل قطاع، والمستجدات التي تطرأ على هذه الحالة، اضافة الى دراستها للملفات التي ترفعها الجهات المطالبة برفع الحظر عنها، والتي يرافقها الإجراءات الوقائية التي ستقوم بها قبل خلال فترة العمل.

وكانت لجنة الأوبئة في اجتماعها الذي عقدته يوم الخميس الماضي ارجأت مناقشة موضوع قطاع الرياضة والشباب وعودة النشاطات، حيث أن اللجنة فضلت عدم الحديث في هذا الموضوغ في ظل ما يتعرض لها البلد من اصابات جديدة، والجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات الحكومة المعنية في الإشراف على عودة الطلاب ومن تقعت بهم السبل، وهو الموضوع الذي ياخذ حيزا كبيرا لدى لجنة الأوبئة في الوقت الحالي نظرا لما له من أهمية كبيرة وخصوصية.

وتأتي اجراءات لجنة الأوبئة وتعاملها مع ملف قطاع الرياضة والشباب حاليا، في الوقت الذي صعدت فيه الاتحادات والأندية والمراكز الرياضية مطالباتها بعودة النشاطات الرياضية في أقرب وقت ممكن، والتي جاءت في ظل الظروف المالية الصعبة جدا التي تمر بها الرياضة في الوقت الحالي، والتي زادت تأثرا بسبب توقف النشاطات واغلاق الأندية والمراكز الرياضة في كافة محافظات ومدن المملكة، حيث ركزت هذه القطاعات التي تعتبر ذات أهمية كبيرة، على الخسائر المالية الكبيرة التي تعرضت لها منذ صدور قرار ايقاف النشاطات، معتبرة أن الرياضة (الدخل) الرئيسي للكم الكبير من العائلات الت تعتاش منها.

وطالبت الاتحادات والأندية والمراكز الرياضية الحكومة والجهات المعنية في ادارة ملف أزمة جائحة كورونا، اعطاء قطاع الرياضة والشباب أهمية خاصة كونه يمثل شريحة واسعة من ابناء هذا الوطن، معتبرين أن الرياضة جزء من الاقتصاد الوطني، ومواصلة توقف النشاطات واغلاق مقارها يزيد من الاعباء المالية عليها، وربما تدفع الكثير من اصحاب النوادي الرياضية الخاصة إلى اغلاق انديتهم ومراكزهم وافستغناء عن العاملين لديهم بسبب عدم توفر الرواتب والمصاريف الأخرى وخصوصا الإيجارات المتعلقة بمقارهم.

اللجنة الأولمبية ومنذ قرار ايقاف النشاطات الرياضية تبنهت مبكرا إلى هذه القضية وسارعت الى وضع الدراسات والحلول للخروج بافضل النتائح، وعملت في البداية على التواصل مع الاتحادات والأندية والمراكز الأكثر تضررا، وشكلت فريق عمل لمتابعة هذا الملف، وبعد سلسلة من الاجتماعات والدراسات التي توصلت اليها، رفعت الملف إلى الحكومة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب، في الوقت الذي اخذ هذا الموضوع حيزا كبيرا ولا يزال من الأعمال التي تقوم بها اللجنة الأولمبية، حيث يعقد المكتب التنفيذي المنبثق عن اللجنة جلسات متواصلة للوقوف على ملف أزمة الرياضة وما لحق بالاتحادات والأندية والمركز الشبابية من اضرار مالية كبيرة، ما يضر كثيرا في قطاع الرياضة في المستقبل، كما عقد مجلس ادارة اللجنة الأولمبية جلسة برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين اطلع من خلالها على الإجراءات التي قام بها فريق العمل.

Bilal.alghaleeni@alghad.jo