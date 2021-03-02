الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يستعرض أبرز مواجهات القمة في الأردن

كوالالمبور – الغد – تحفل البطولات المحلية في قارة آسيا بالعديد من المواجهات التقليدية التي تستحق أن تحمل لقب “الديربي”، والتي تترقبها الجماهير بحماس في كل موسم.

ويواصل الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تسليط الضوء على أبرز مواجهات الديربي في القارة، حيث نطالع في هذه الحلقة أبرز مواجهات القمة في الأردن، بعد أن تناولنا في الأسبوعين الماضيين مواجهات القمة في الإمارات والسعودية وقطر والعراق.

وتحفل البطولات المحلية في الأردن بالعديد من المواجهات القوية التي تستحق أن تحمل لقب ديربي الأردن.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز مواجهات القمة في البطولات المحلية الأردنية، حيث يمكن للقراء المشاركة في تحديد المواجهة التي تستحق لقب “ديربي كرة القدم في الأردن”.

الفيصلي والوحدات

عندما يتقابل الفيصلي مع الوحدات في البطولات المحلية الأردنية، تحظى هذه المواجهات باهتمام جماهيري وإعلامي كبيرين.

الفريقين الواقعين في العاصمة عمان يمتلكان رصيداً كبيراً من الألقاب في خزائنهما، حيث فاز الفيصلي بلقب الدوري 34 مرة.

الوحدات يأتي في المركز الثاني من ناحية عدد ألقاب الدوري بمجموع 17 لقب، وقد نجح الفريق في التتويج بلقب البطولة لنسخة 2020 بعدما جمع 56 نقطة بفارق 12 نقطة أمام أقرب منافسيه.

كان اللقاء الأول بين الفريقين عام 1976، حيث فاز الفيصلي بنتيجة 3-0، في حين شهد اللقاء الأخير فوز الوحدات بنتيجة 2-1 خلال الموسم الماضي.

الرمثا والحسين

في شمال البلاد يبرز فريقا الرمثا والحسين إربد كواجهة رياضية كروية عبر التنافس الكبير بينهما طوال سنوات تواجدهما على الساحة المحلية.

وشكل الحسين حالة تنافسية لفريق الرمثا رغم عدم فوزه بلقب المسابقة الأهم وهي بطولة الدوري عكس الأخير الذي كسر احتكار فرق العاصمة ونقل الكأس إلى الشمال مرتين عامي 1981 و1982.

وخلال مواجهاتهما في بطولة الدوري منذ مطلع القرن الحالي فاز الرمثا 14 مرة مقابل 11 للحسين إربد وحضر التعادل 8 مرات.

وخلال الموسم الماضي تعادل الفريقين ذهاباً بنتيجة 1-1، قبل أن يفوز الرمثا في مباراة الإياب 2-1.

الفيصلي والجزيرة

على الرغم من الفارق الكبير بين الفريقين على مستوى الألقاب المحلية، إلا أن لقاء الفيصلي مع الجزيرة عادة ما يتسم بالعراقة في عيون الجماهير المحلية نظراً لتاريخ نشأتهما مقارنة مع الأندية الأخرى.

حقق الجزيرة الذي تأسس عام 1947 لقب الدوري 3 مرات مقارنة مع الفيصلي حامل اللقب القياسي بـ34 لقباً مما يؤكد الأفضلية التي تصب لصالح الأخير على مستوى الأرقام.

لكن في السنوات الأخيرة بدأ فريق الجزيرة يعيد للأذهان حقبة الخمسينات التي شهدت ألقابه الثلاثة، واحتل وصافة الدوري في آخر أربع نسخ من المسابقة ليشكل ضلعاً ثالثاً لمثلث الصراع المحلي الذي يضم الفيصلي والوحدات.

وبدأت المواجهات بين الفريقين اعتباراً من عام 1947، في حين شهدت المباراة الأخيرة بينهما الموسم الماضي فوز الجزيرة بنتيجة 2-1.