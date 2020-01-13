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“الاتحاد الآسيوي” يؤكد على إقامة مباراة الفيصلي والكويت غدا بدون جمهور

منذ 17 دقيقة
جمهور الفيصلي

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عمان – أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على إقامة مباراة الفيصلي والكويت الكويتي يوم غد على ستاد عمان، بدون جمهور، وفقا لعقوبة سابقة على الفيصلي العام الماضي.
وأبلغ المراقب الآسيوي للمباراة إدارة الفيصلي، اليوم الاثنين، أن المباراة ستقام بدون جمهور، وبالتالي يجب الالتزام ومنع الجماهير من التواجد داخل حرم المدينة الرياضية يوم غد في موعد المباراة.
وحذر الاتحاد الاسيوي من عقوبة حرمان الجماهير لمباراتين آسيويتين قادمتين في حال لم يلتزم جمهور الفيصلي بعقوبة الحرمان في مباراة يوم غد أمام الكويت الكويتي.-(بترا)

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