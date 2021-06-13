الاتحاد الآسيوي يحدد موعد مباراة منتخب الكرة مع أستراليا

عمان – الغد – حدد الاتحاد الأسيوي لكرة القدم الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء موعدا للقاء المنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره الاسترالي، في استاد جابر الأحمد الدولي، ضمن الجولة الأخيرة من الدور الثاني للتصفيات المشتركة والمؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023.

فيما تقام م عند الساعة العاشرة باراة المنتخب الكويتي أمام منتخب الصين تايبيه على ذات الملعب.

ويتطلع المنتخب لحصد النقاط الثلاث لضمان التأهل كأحد أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني بين المجموعات الثمانية، حيث ضمنت أستراليا صدارة المجموعة الثانية بـ21 نقطة، مع بقاء المنتخب ثانياً بـ14 نقطة، أمام الكويت (11)، ونيبال (6)، وأخيراً تايبيه الصينية (دون نقاط).